「世界末日要來了」女占星家PO完日全食文　突殺死男友摔死女嬰

▲女在犯案前曾發表日全食貼文。（圖／翻攝自X）
記者李振慧／綜合報導
美國洛杉磯34歲占星學家丹妮爾(Danielle Johnson)近來突然在公寓中殺死男友，並在高速公路上將2名孩子扔下車，導致其中一名女嬰不幸身亡，由於她事發前幾天曾對日全食可能會導致災禍發表不祥貼文，讓人懷疑犯案原因與此有關。
在網路上化名為阿約卡(Danielle Ayoka)的丹妮爾，是一名擁有10萬多名粉絲的占星網紅，她在北美地區本周即將迎來日全食奇景前，4日在網路上向粉絲發文表示，「這次日全食是心靈戰爭的縮影，做好防護，把心放在正確的地方，世界正在發生非常明顯的變化，現在是你在生活中做正確的事的時候了，保持堅強」。
This eclipse is the epitome of spiritual warfare. Get your protection on and your heart in the right place.— Ayoka (@MysticxLipstick) April 4, 2024
The world is very obviously changing right now and if you ever needed to pick a side, the time to do right in your life is now. Stay strong you got this
丹妮爾5日再度發文，呼籲粉絲「醒醒吧，醒醒吧，世界末日來了」，沒想到3天後，8日凌晨突然在洛杉磯家中刺殺29歲男友錢尼(Jaelen Allen Chaney)，之後開車沿著卡爾弗城 (Culver City)405號州際公路行駛，高速中把2名孩子推下車，導致出生8個月的女嬰身亡，9歲大女兒雖然受傷但幸運存活，且她是命案的目擊者。
丹妮爾把2孩推下車後，又繼續以高速行駛，最後撞到路邊一棵大樹身亡。消息人士向當地媒體透露，由於丹妮爾與男友過往都沒有傳出家暴或相關報案，引發外界懷疑她犯案原因可能與日全食現象有關，目前警方除了察看她的貼文，也與親友們聯繫，希望能找出犯案原因。
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