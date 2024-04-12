「世界末日要來了」女占星家PO完日全食文　突殺死男友摔死女嬰

▲女在犯案前曾發表日全食貼文。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯34歲占星學家丹妮爾(Danielle Johnson)近來突然在公寓中殺死男友，並在高速公路上將2名孩子扔下車，導致其中一名女嬰不幸身亡，由於她事發前幾天曾對日全食可能會導致災禍發表不祥貼文，讓人懷疑犯案原因與此有關。

在網路上化名為阿約卡(Danielle Ayoka)的丹妮爾，是一名擁有10萬多名粉絲的占星網紅，她在北美地區本周即將迎來日全食奇景前，4日在網路上向粉絲發文表示，「這次日全食是心靈戰爭的縮影，做好防護，把心放在正確的地方，世界正在發生非常明顯的變化，現在是你在生活中做正確的事的時候了，保持堅強」。

This eclipse is the epitome of spiritual warfare. Get your protection on and your heart in the right place.



The world is very obviously changing right now and if you ever needed to pick a side, the time to do right in your life is now. Stay strong you got this — Ayoka (@MysticxLipstick) April 4, 2024

丹妮爾5日再度發文，呼籲粉絲「醒醒吧，醒醒吧，世界末日來了」，沒想到3天後，8日凌晨突然在洛杉磯家中刺殺29歲男友錢尼(Jaelen Allen Chaney)，之後開車沿著卡爾弗城 (Culver City)405號州際公路行駛，高速中把2名孩子推下車，導致出生8個月的女嬰身亡，9歲大女兒雖然受傷但幸運存活，且她是命案的目擊者。

丹妮爾把2孩推下車後，又繼續以高速行駛，最後撞到路邊一棵大樹身亡。消息人士向當地媒體透露，由於丹妮爾與男友過往都沒有傳出家暴或相關報案，引發外界懷疑她犯案原因可能與日全食現象有關，目前警方除了察看她的貼文，也與親友們聯繫，希望能找出犯案原因。

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