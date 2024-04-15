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伊朗72小時前就警告鄰國、中東美軍要攻以　美否認獲通知

▲▼以色列上空在大規模空襲後佈滿橘紅色火球。（圖／翻攝自X）

▲伊朗13日深夜對以色列發動大規模空襲。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

土耳其、約旦以及伊拉克官員14日證實，伊朗在攻擊以色列的72小時前，曾廣泛向附近國家與美國發出預告，以免攻以行動造成意料之外的損失，同時還承諾其行動不會超出限度。不過，美國高官否認接獲警示，斥責伊朗未通知華府是為了造成重大破壞。

據路透社報導，伊朗在當地13日深夜發射了300多架無人機和飛彈，報復以色列襲擊大馬士革領事館的行動。儘管以色列聲稱多數無人機與飛彈在抵達以色列前就已被擊落，但以南還是有一名女童因被掉落的飛彈碎片砸中，而受重傷。

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）表示，伊朗已提前72小時通知鄰國和美國盟友伊朗將準備反擊，以便這些國家能採取應對措施，不過相關說法卻遭美方否認。

▲▼ 伊朗向以色列發射飛彈與無人機之後，以色列上空有物體遭攔截。（圖／路透）

▲伊朗向以色列發射飛彈與無人機之後，以色列上空有物體遭攔截。（圖／路透）

美國一名高官透露，華府確實透過瑞士的中間人與伊朗進行了接觸，但美方並未在襲擊發生前接獲通知，「伊朗的說法絕對不是事實，他們沒有提前通知，也沒有給人『這些地點將成為攻擊目標，所以趕快疏散吧』的感覺」。

這位官員還聲稱，德黑蘭在襲擊開始後才向美國發出訊息，就是為了造成「高度破壞」，但伊朗事後捏造事實，謊稱自己曾發出預警，是為了「掩飾襲擊失敗的尷尬」。

儘管美方否認提前接獲伊朗即將攻以的消息，但伊拉克、土耳其和約旦都指出，伊朗上周已提前發出攻擊預警，甚至還將部分行動細節告訴了他們。土耳其外交部承認，在伊朗發動襲擊前，它曾分別與華盛頓和德黑蘭對話，並以中間人身分傳達訊息，以確保應對行動符合比例。

▲▼伊朗對以色列發動空襲後，鄰近中東上空的空域14日幾乎所有飛機都已經避開，繞道而行。（圖／路透）

▲伊朗對以色列發動空襲後，鄰近中東上空的空域14日幾乎所有飛機都已經避開，繞道而行。（圖／路透）

伊拉克政府消息人士也透露，伊朗3天前就已通知巴格達將展開反擊行動；雖然伊朗並未說明發動攻擊的確切時間，但伊朗在發動攻擊前數小時，曾通知伊拉克關閉領空，以避免致命事故。此外，伊拉克從伊朗官員那裡得知，駐伊美軍也提前知道了相關行動。

一名約旦政府高層坦言，伊朗10日在德黑蘭召見了阿拉伯國家特使，通知他們伊朗準備發動攻擊，不過伊朗並未給出行動的具體時間。伊朗消息人士也指出，伊朗事前曾透過卡達、土耳其和瑞士等外交管道，通知美國預定的攻擊日期，並保證會以避免觸發反擊的方式進行。

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