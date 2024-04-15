美官員解密：白宮準備10天　挫敗伊朗對以色列攻擊

▲以色列上空在大規模空襲後佈滿橘紅色火球。（圖／翻攝自X）



文／中央社

伊朗13日夜間對以色列發動攻擊。美國資深官員今天說，伊朗意圖造成以色列重大傷亡，但過去10天美、英、法等國合作協助以色列成功攔截99%以上的攻擊，伊朗的行動失敗。

伊朗駐敘利亞使館1日遭以色列戰機襲擊，造成10多人死亡，包括2名革命衛隊高階成員。為了報復，伊朗13日夜間對以色列發動攻擊，使用的彈藥與武器超過300件。伊朗今天表示，已經達成目標，同時警告以色列勿魯莽行動。

白宮資深官員今天向媒體說明，總統拜登（Joe Biden）10天前就指示，因應伊朗可能對以色列發動大規模攻擊，美國要全力做好準備。拜登上週接待日本首相岸田文雄空擋還聽取簡報，同意部署更多飛彈驅逐艦，強化以色列的防衛能力。

官員指出，拜登13日晚間臨時從家鄉德拉瓦州趕回白宮，在白宮戰情室（White House Situation Room）召集國安團隊開會。當時得知伊朗發射100枚中程彈道飛彈，以色列可能短時間內就會遭到攻擊，「你可以想像當時氣氛的緊繃」，後來美國的因應計畫成功，「才感到有點鬆一口氣」。

五角大廈資深官員指出，伊朗使用超過300件彈藥、武器攻擊以色列，包括超過100枚中程彈道飛彈、30枚地面攻擊的巡弋飛彈，及超過150架具爆炸力的攻擊無人機。除伊朗本土，伊朗也同時從伊拉克、敘利亞、葉門發動攻擊。

他說，伊朗這次的行動「前所未見」，是首次從伊朗本土直接對以色列攻擊。

五角大廈官員指出，美軍主要由中央司令部（USCENTCOM）、歐洲司令部應對這次行動，目前部署在地中海東部的驅逐艦勃克艦（USS Arleigh Burke）、驅逐艦卡尼號（USS Carney）擊落大約4至6枚伊朗的中程彈道飛彈。

他並表示，美國也出動戰機，擊落70架伊朗朝向以色列發動的攻擊無人機。華盛頓郵報（Washington Post）報導，這些戰機是由駐紮在英格蘭東部一處空軍基地的美國第494飛行隊（the 494th Fighter Squadron）、及駐紮在美國北卡羅萊納州的第335飛行隊所出動的F-15E打擊鷹戰機（Strike Eagles）。

白宮官員指出，伊朗原意圖對以色列造成重大傷害及人員死亡，但美國與英、法等國及以色列集體合作，讓伊朗的行動失敗，展現以色列軍力的優越性，駐紮在該區域的美軍也會持續保持備戰狀態，降低區域緊張情勢、避免更多攻擊、提供防禦保護的支援。