日本獨旅「行李箱放廁所外」遭陌生人偷翻！　網警告：不單純

▲台灣網友到日本獨旅時行李箱被偷翻。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本由於普遍來說治安良好，是許多台灣人獨旅的首選之一，不過台灣一名網友分享指出，他日前獨自搭機前往日本，出關後就將行李箱放在廁所外，獨自進入廁所，沒想到出來後竟看到有人在亂翻他的行李，他也立刻向警察備案，所幸行李內只有內褲，沒有其他貴重物品。不過，網友也提醒，對方可能不單純想偷東西，「可能會被放毒品。」

台灣一名網友在Dcard發文表示，他8日搭乘紅眼航班到日本，出關後就去了廁所，「大家都知道日本廁所超級小我只能把行李箱先放外面。」沒想到當他上完廁所出來，卻看到有一名外國人直接打開他的行李箱亂翻。

原PO表示，當下其實很想上前壓制對方，但怕人在國外很難解釋清楚，只能一直質問對方為何要開他的行李箱，對方直接回說要看看有什麼東西。最後當原PO說要找警察時，對方就跑開了，「還好我習慣行李箱不放貴重物品只有內褲，最後只能去找警察備案。」

原PO呼籲，就算是去再先進的國家旅行，獨旅的時候還是必須要小心。許多網友也表示，獨旅時真的要多注意人身和財務安全，「我獨旅的時候會上殘障廁所，因為可以把行李拖進去」、「（行李箱）還是上鎖安全，至少沒那麼容易開」、「再怎麼安全的國家 我都一定會讓行李在我的視線範圍內！」

也有網友表示，陌生人亂翻行李箱，很有可能不止是要偷東西，「這個真的很危險，之前不是都會說，可能會被人放毒品」、「被偷還好，萬一被放毒品在夾層，然後之後回程下機再假裝拿錯行李 ，或者回國時你可能被抓...報警是對的」。