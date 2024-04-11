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南韓詭異命案！2男飯店墜樓亡　警到場驚見「2女陳屍房間」

▲▼命案現場。（圖／CFP）

▲ 4名年輕男女在飯店內身亡。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道坡州市10日發生詭異命案，2名年輕男子從飯店房間墜樓身亡，警方隨後又發現2名年輕女子陳屍房間內，疑似遭到勒頸殺害，詳細案發經過仍在調查。

根據《韓聯社》，當地警方10日上午約10時35分接獲報案，稱有2名男性自坡州市野塘洞一間飯店墜樓，員警趕抵後卻在他們下榻的房間內發現2名已經身亡的女性，4人年紀皆為20多歲。

其中一名女性死者住在高陽市，家屬前一天才報案，稱她出門赴約後失聯。警方循計程車路線追查，發現她8日離家後前往案發的飯店。

員警10日上午約10時曾在房間外敲門，當時一名男子探頭應門，聲稱該名女子僅在飯店短暫停留，9日晚間稱「在高陽市鬧區有事要辦」便離開。警方追蹤女子手機定位，也顯示她確實在高陽市鬧區附近。

員警聽完男子說法後到飯店一樓調閱監視器，未料這時2名男子便從房間陽台墜樓。監視器畫面顯示，2人在案發前一起進入房間，後來2名女子也陸續前來。現場未發現性犯罪或毒品痕跡，但房間內有酒瓶。

2名女子被發現時雙手皆被綑綁，11日初步驗屍結果顯示死因是遭勒頸窒息。警方目前研判是2名男子殺害2名女子後，得知員警為尋找失蹤的女子找上飯店，因此墜樓輕生。

4人似乎是透過APP在網路上認識，彼此間的關係仍在調查，但已確認並非戀人關係，也未加入任何與集體輕生有關的社團或組織。

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