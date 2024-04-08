日17歲少年「作弊被抓」後自殺！家長告學校　求償1億日幣

▲少年作弊被抓後，因不堪壓力，跳樓自盡。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府一間知名私立高中的男學生在考試時作弊被抓，但卻在遭到處罰的數日後跳樓自殺。少年的父母認為，老師在指導過程中稱兒子作弊的行為是「膽小鬼」，是導致兒子墜樓輕生的主因，因此8日對學校提告，並求償1億日幣（約新台幣2114萬元）。

根據《讀賣電視台》報導，大阪府大阪市天王寺區升學率極高的知名私立高中「私立清風高中」2021年12月有一名高二男學生在考試中作弊被抓，老師因此請母親到校，並對學生進行指導。

起訴書內容指出，在過程中，老師問少年，「為何作弊不好？」學生答道，「因為很狡猾。」老師隨後又說，「而且這是非常膽小的行為，是膽小鬼才會做的事。」少年只回應稱，「我是膽小鬼。」隨後老師對少年祭出5項懲處，包含全科目0分、停學8天（禁止與同學聯絡）、抄寫經書80卷與心得、每日反省文以及取消學校推薦。

當時17歲的少年在接受懲處的2天後墜樓身亡，搶救無效身亡。少年在遺書中寫道，「比起死亡的恐懼，我更害怕活著的時候被旁人認為是膽小鬼。」

少年的父母認為，兒子自殺的原因正是老師的不正當指導，因此8日對私立清風高中提告，求償1億日幣（約新台幣2114萬元）。少年的父母表示，學校平時就經常在朝會時向學生強調「作弊是膽小鬼做的事」，兒子作弊被抓時也不斷強調相同論調，同時加諸大量功課，導致少年因極大的恐懼與壓力，做出極端行為。

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