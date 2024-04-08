韓國會改選各出奇招！候選人露肌肌、幫選民洗腳　小黨下跪求生存

▲南韓京畿道城南市盆堂乙選區共同民主黨候選人金炳旭拍攝裸體海報。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓即將於本月10日進行總選（國會議員選舉），此次的事前投票率更是創下歷屆總選以來的最高紀錄，其中兩黨均認為票數差距極小的「搖擺選區」約達50至55席。為此，各陣營使出渾身解數，其中共同民主黨候選人拍攝海報時裸露充滿肌肉的上半身，而國民力量候選人則幫民眾洗腳。

至於身為「第三黨」的綠色正義黨（前身為正義黨）則面臨國會存亡危機，因此更是選擇在光化門廣場下跪、向民眾行跪拜大禮，乞求民眾能夠再給一次機會。

▲南韓京畿道城南市盆唐乙選區國民力量候選人金恩慧赤腳向民眾彎腰，幫民眾洗腳。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓「最大在野黨」共同民主黨的候選人金炳旭在此次總選中，被分配前往京畿道城南市盆唐乙選區競選，而他最主要的勁敵為來自執政黨國民力量、曾經擔任尹錫悅當選和就任總統後的府方發言人金恩慧，為了能夠在競爭激烈的選區中旗開得勝，他選擇拍攝裸露上半身的競選海報。

現年58歲的金炳旭雖即將邁入花甲之年，但卻擁有年輕又熱血的心態，為了不讓充滿口舌之爭的選舉太過無聊，他在餐廳聽取了健身教練的建議，下定決心拍攝裸露上半身肌肉的競選海報，只為吸引選民目光。

不過金炳旭的作風卻引來贊反兩派民眾的意見，「向你的勇氣致敬」、「期盼能夠有重塑盆唐的機會」、「汗水不會騙人」、「降低國會議員的格調」、「有必要在選舉海報看到你的裸體嗎」。

根據韓媒《世界日報》，金恩慧則是代表國民力量競選京畿道城南市盆唐乙選區，6日她選擇穿上紅色棒球衣外套，前往盆唐區九美洞進行另類的造勢活動，只見她將褲管拉至小腿處，赤腳走在黃沙路上，除了一一向市民彎腰，甚至還打開自來水幫市民們洗腳，她在當天發表關於改善公立高中營養午餐品質的政策。

另外，身為目前南韓第三大黨的「綠色正義黨」在處境上則像極了台灣的時代力量，雖然自詡為進步派政黨，但卻被共同民主黨激進支持者批評是尹錫悅政權的推手，在兩邊不是人的情況下支持率低迷，在國會席次面臨式微的危機。

▲▼綠色正義黨沈相奵率領眾黨員跪在首爾光化門廣場，呼籲選民「再給一次機會」。（圖／VCG）

根據韓媒《韓民族新聞》，即便有曾經當選過4任國會議員沈相奵的加持，但綠色正義黨此次選情仍相當不樂觀，因為在各項民調當中的政黨支持率不到3%，就連沈相奵也是泥菩薩過江，一旦反映在政黨票的選票上，則恐怕在比例代表（相當於我國不分區立委）就連1席也拿不到，而一旦得票率未能超過2%，甚至就連《政治資金法》的國庫補助也領不到。

為此，綠色正義黨共同選舉對策委員長沈相奵、黨代表金俊佑率領黨員於4日跪在首爾光化門廣場世宗大王銅像前，呼籲民眾支持身為進步派政黨的綠色正義黨。

據悉，綠色正義黨（正義黨）長年為勞工權益、LGBT性少數族群權益、氣候變遷等議題奔走，在國會推動制定《黃色封套法》（勞權）、《差別禁止法》（禁止歧視法）、《婚姻平等法》，呼籲保障感染HIV性少數者的人權，然而卻始終不獲民風保守的南韓人青睞。