兒童用品驗出致癌物「超標近56倍」！　首爾宣布擴大抽檢中國電商

▲ 全球速賣通去年躍升南韓第二大電商。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

中國阿里巴巴旗下全球速賣通（AliExpress）有「國際版淘寶」之稱，因價格低廉受到南韓眾多消費者喜愛，然而首爾市政府近期檢測中國電商平台產品，竟在兒童用品中驗出最高達國內標準56倍的致癌物質。

綜合《韓聯社》等韓媒，首爾市政府3月針對在全球速賣通銷售前31名的兒童用品及生活用品進行檢查，發現其中8項產品有害物質嚴重超標，包括兒童泳圈、學步車、木質磁鐵釣魚玩具、糖果造型固齒器、香蕉造型固齒器、卡通造型鉛筆、附橡皮擦鉛筆及兒童用皮革包。

其中兒童用皮革包中檢測出加工塑膠時使用的4種鄰苯二甲酸酯類塑化劑（DEHP、DBP、DINP、DIBP），總和超過標準值的55.6倍。鄰苯二甲酸酯類塑化劑可能造成不孕，其中DEHP（鄰苯二甲酸二）更被國際癌症研究機構（IARC）認定為2B類致癌物。

兒童泳圈、鉛筆及釣魚玩具等也驗出塑化劑超標，此外還有許多物理缺陷，例如泳圈厚度較南韓國內標準更薄，危險性較高；2種造型固齒器的設計及形狀可能堵塞氣管，恐怕造成窒息；學步車則有被夾縫割傷或摔傷風險。

南韓民眾2023年從海外購買的商品消費額達6兆8千億韓元，較前一年劇增28.3%。過去以美國電商為大宗，但隨著中國平台崛起，去年市佔率達到48.7%，其中快速增長的全球速賣通截至今年2月每月活躍用戶有818萬人，躍居南韓繼Coupang後第二大。

但由於個人從海外購買產品時不需經過檢測，可能導致消費者暴露於危險之中，首爾市8日發表《海外線上平台消費者安全確保對策》，將隨時對全球速賣通、拚多多旗下Temu及Shein等以中國平台為主的電商進行檢測，以避免受害情形擴大。