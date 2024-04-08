日相岸田文雄「國賓待遇」訪美！YOASOBI也同行　受邀拜登晚宴

▲YOASOBI受邀參加美國白宮晚宴。（圖／Sony Music提供）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄8日下午將啟程出訪美國，並且以「國賓待遇」參訪，10日晚間則會出席由美國總統拜登舉辦的晚宴，而日本知名男女混聲團體YOASOBI也同步受邀。此外，岸田此次將在美國議會發表演說。

根據《時事通信社》報導，岸田文雄8日出發前往美國，此次訪美全程皆為「國賓待遇」，而在訪美期間，他10日會與拜登舉辦日美高峰會，11日則將在參眾兩院的聯合會議中發表演說，演說主題為「針對未來世代的日美關係」，並展示對於強化兩國關係的未來想像，其中包含強化安全保障、經濟等多個面向。

▲日本首相岸田文雄8日出訪美國。（圖／達志影像／美聯社）

日本政府內部消息人士8日透露，美國總統拜登10日晚間將在白宮主辦晚宴歡迎岸田文雄，而日本知名混聲團體YOASOBI也同步受邀出席。消息人士透露，此舉也是為了展現日本與美國的友好關係。

YOASOBI原本在亞洲就擁有超高人氣，2023年更因演唱日本動畫《我推的孩子》片頭曲《IDOL》迅速在全球爆紅，日前宣布將於美國開唱。值得注意的是，在此之前日本首相以國賓待遇受邀出訪美國時，美國從未邀請日本名人出席晚宴，此次特別邀請YOASOBI實屬罕見。