全世界最會賺的公務員！熊本熊去年狂撈350億　不忘幫花蓮地震募款

▲ 全世界最會賺的公務員由熊本熊莫屬。（翻自熊本熊X平台）

圖文／鏡週刊

日本熊本縣「營業部長兼幸福部長」熊本熊，在本月5日公布2023年業績，熊本熊周邊產品在去年的銷售額高達1664.89億日圓（約台幣350億），創下史上新紀錄，並比前一年的銷售額增加了74億日圓（約台幣15.5億）。

據《熊本日日新聞》報導，2023年度熊本熊的銷售紀錄，超越了2020年度創下1602億日圓（約台幣336.2億）的紀錄。若以2011年統計以來，熊本熊周邊產品累計銷售額高達1.46兆日圓（約台幣3065億）。

報導也指出，隨著疫情趨緩，日本的觀光產業復甦，帶動觀光客消費熊本熊產品的買氣。另外去年熊本熊也增加了與台灣的互動，包括台積電進駐熊本，以及台灣企業與熊本熊聯名，使得熊本熊的業績蒸蒸日上，熊本縣知事蒲島郁夫更盛讚熊本熊是「世界第一的公務員」。

除此之外，熊本熊也不忘幫助這次花蓮強震進行募款賑災活動，並表示雖然身在遠處，但仍希望為台灣朋友盡一份心力。

▲熊本熊為花蓮強震募款。（翻自熊本熊X平台）

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