網紅近距離中彈亡　和男友外出「槍手連開26槍」驚悚畫面曝

▲當警方趕到現場時，普莉朵被發現陳屍車上。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥20多歲網紅普莉朵（Vielka Pulido）3日與男友一起外出前往健身房，沒想到兩人卻成為槍手攻擊的目標，對方近距離連開26槍，普莉朵與男友兩人雙雙身亡。整個事發過程全被監視器拍攝下來，畫面令人震驚。

太陽報、鏡報等報導，槍手3日駕駛灰色車輛緩緩靠近，隨後把車子停在普莉朵和男友的車輛旁朝2人開槍，下車之後持續開火，當場殺死普莉朵和她的男友，隨後逃離現場。在槍聲響起之際，路人驚慌逃竄尋找掩護，當警方獲報趕抵現場時，普莉朵的遺體在車上被發現，她的男友倒在車子旁地上。

▲墨西哥20多歲網紅普莉朵與男友遭嫌犯連開26槍死亡。（圖／翻攝自X）

案發現場找到26個彈殼，墨西哥普埃布拉市（Puebla）警方推測，嫌犯想殺害的真正目標應該是普莉朵的男友，但現階段尚未抓到槍手。該州檢方表示，正優先調查這起案件，並把凶手繩之以法。然而由於拍攝到的影片畫質不佳，當局難以辨認讀取嫌犯車輛的車牌。

普莉朵在社群平台上自稱「La Bendi」，在Instagram擁有近2.9萬名粉絲追蹤，在TikTok也有超過1.4萬名粉絲。

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