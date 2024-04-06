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快訊／厄瓜多強闖使館抓人　墨西哥宣布「中止外交關係」

▲▼ 厄瓜多強行進入墨西哥使館抓人。（圖／路透）

▲厄瓜多警方進入墨西哥使館抓人。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）5日當地晚間宣布，墨西哥中止與厄瓜多的外交關係。此前，厄瓜多警方強行闖入墨西哥駐厄瓜多首都基多大使館，逮捕大使館內尋求政治庇護的厄瓜多前副總統葛拉斯（Jorge Glas）。

美聯社、法新社報導，厄瓜多前副總統葛拉斯先前兩度因貪腐遭定罪，去年12月尋求政治庇護，躲進墨西哥駐厄瓜多大使館，宣稱遭受迫害。葛拉斯幾乎可說是厄瓜多頭號通緝犯，面臨貪腐、賄賂等調查。

厄瓜多總統辦公室稍早透過聲明證實葛拉斯落網的消息，警方進入墨西哥大使館抓人。根據厄瓜多5日晚間的最新聲明，「厄瓜多是個主權國家，不會允許任何罪犯逍遙法外。」

▲▼ 厄瓜多強行進入墨西哥使館抓人。（圖／路透）

▲據稱是關押厄瓜多前副總統葛拉斯的地方，有大批軍警守著。（圖／路透）

針對厄瓜多的行動，墨西哥總統羅培茲歐布拉多宣稱這是「專制行為」，是對國際法與墨西哥主權的公然侵犯，已指示墨西哥外交部長中止與厄瓜多的外交關係。

墨西哥外交部長巴塞納（Alicia Barcena）表示，多名外交人員在這起事件中受傷，稱這違反《維也納外交關係公約》（Vienna Convention on Diplomatic Relations）。

▼墨西哥總統羅培茲歐布拉多5日宣布中止與厄瓜多的外交關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）。（圖／達志影像／美聯社）

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