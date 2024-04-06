美東狂震　紐約人「40分鐘後」才收到警報！官員竟稱：反應非常快

▲美國東岸罕見發生規模4.8地震，震央位於紐澤西州圖克斯伯里鎮區（Tewksbury Township），約距離紐約市以西64公里。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國東岸罕見出現近百年最大地震。根據美國地質調查局（USGS），當地時間5日上午10時23分發生規模4.8地震，震央距離紐約市西部約64公里。許多紐約人卻直到上午11時過後才收到手機警報，連紐約市長發言人更新消息的速度都比警報系統來得快。但緊急應變官員堅稱，這次警報反應速度非常快。

▲美東5日上午10時23分發生罕見地震，紐約市緊急警報系統直到11時過後才發布手機警報。（圖／路透）

根據紐約時報報導，由市長亞當斯（Eric Adams）領導的紐約市政府，因緊急事件反應太慢招致批評。許多紐約民眾在5日上午10時23分遇上地震時，是透過社群網站X（前身推特）獲取消息，在接下來的1小時內，當局系統才將警報一一發送，導致整個城市陸續傳出一連串的嗶嗶警示聲。

紐時表示，紐約市政府在地震發生的26分鐘之後，才於上午10時49分透過「通報紐約市」（Notify N.Y.C.）電子系統，向100多萬名註冊用戶發布地震警報。全紐約市大約有830萬人口。

▲紐約民眾手機於11時04分前收到地震警報。（圖／路透）

廣泛傳送至手機的「無線緊急警報」（Wireless Emergency Alert）公共安全系統動作更慢，許多紐約人說他們在上午11時過後才收到手機警報，相當於在地震發生的40分鐘之後，警報內容還敦促居民留在室內，若受傷可撥打911。到了上午11時53分，「通報紐約市」系統發布可恢復正常活動的訊息。

紐時指出，市長的首席發言人列維（Fabien Levy）比所有警報系統都還快，在上午10時42分發布了地震消息。

▲紐約市延遲40分鐘發布地震警報，還要民眾避難或撥打911。（圖／路透）

紐約市緊急應變管理專員伊斯科爾（Zach Iscol）5日在記者會上為市府反應緩慢進行辯解。他說，官員們需要時間確認震動是否為一場地震，發出警報前還要考量適當的指引，「20分鐘對於發布公共通知來說，是非常、非常快的……我認為我們的團隊今天在向公眾發布消息方面表現得非常出色。」不過，他的解釋仍引發部分市議員批評。