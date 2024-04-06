美東4.8地震破240年紀錄！紐約市民嚇壞大叫　自由女神狂晃

記者張方瑀／綜合報導

美國東北部5日上午發生規模4.8地震，包含華盛頓特區、紐約州、緬因州和賓州都能感受到搖晃。根據紀錄顯示，這是美國東岸過去50年來有紀錄的第3大地震，也是紐澤西州240年來最強地震。從網路上曝光的畫面可以看到，許多在公寓內的紐約市民緊張地大聲叫喊，直播攝影機也記錄到自由女神像大幅搖晃的畫面。

根據CNN報導，美國地質調查局（USGS）數據顯示，當地時間5日上午10時23分東岸地區發生規模4.8地震，搖晃持續2至30秒，接著又發生至少11次有感餘震，最大規模為4。USGS 指出，這次地震是來東岸地區過去50年有紀錄的第3大地震，也是紐澤西州240多年來最強地震。

從拍攝紐約港全景、自由女神像的直播攝影機可以看到，地震發生當下自由女神像劇烈搖晃。

對於不習慣地震的居民來說，他們最初以為是大貨車或貨運火車通過，後來才意識到是地震。來自紐約長島的埃沃拉（Jeanne Evola）說，她當時嚇到跑出家門，結果發現鄰居也都跑了出來；住在曼哈頓的惠特蒙特（Reed Whitmont）表示，地震後她立刻開窗查看，結果發現所有鄰居都在大喊大叫。

USGS專家厄爾（Paul Earle）表示，在接下來的一周內有40％的機率發生規模3.0以上的餘震，「東岸的地震震感是西岸類似強度的4至5倍，因為這裡的岩石更硬，地震波在衰減之前可以傳得更遠，所以與加州類似規模的地震相比，（東岸）有更多人能感受到它。」