被捕後遭強脫頭巾拍照！2穆斯林女怒告警羞辱　紐約市賠5億和解

▲紐約2名穆斯林婦女因被捕後遭強制摘除頭巾,而獲得5.6億元的賠償。非新聞當事人。(示意圖/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

紐約市在當地5日以1750萬美元(約新台幣5.6億元)的賠償金額,與2名穆斯林婦女就「頭巾案」(hijab)達成和解,但相關和解協議仍有待曼哈頓聯邦法院的法官托雷斯(Analisa Torres)批准 。

據《衛報》報導,穆斯林婦女克拉克(Jamilla Clark)與阿齊茲(Arwa Aziz)聲稱,她們2017年因違反保護令被警方逮捕時,遭強制摘下頭巾拍攝面部照片,讓她們感覺受到羞辱和創傷,因此2人在2018年以「自身權利受侵害」為由,向法院提出訴訟。

BREAKING: New York City reaches $17.5 million settlement with Jamilla Clark and Arwa Aziz over hijab removal for police mug shots. Pending Judge Analisa Torres' approval. 2018 lawsuit led to NYPD policy changes allowing religious head coverings in arrest photos.



Source: NYT pic.twitter.com/9oWcd2tPpT