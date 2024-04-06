被捕後遭強脫頭巾拍照！2穆斯林女怒告警羞辱　紐約市賠5億和解

▲紐約2名穆斯林婦女因被捕後遭強制摘除頭巾，而獲得5.6億元的賠償。非新聞當事人。（示意圖／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

紐約市在當地5日以1750萬美元（約新台幣5.6億元）的賠償金額，與2名穆斯林婦女就「頭巾案」（hijab）達成和解，但相關和解協議仍有待曼哈頓聯邦法院的法官托雷斯（Analisa Torres）批准 。

據《衛報》報導，穆斯林婦女克拉克（Jamilla Clark）與阿齊茲（Arwa Aziz）聲稱，她們2017年因違反保護令被警方逮捕時，遭強制摘下頭巾拍攝面部照片，讓她們感覺受到羞辱和創傷，因此2人在2018年以「自身權利受侵害」為由，向法院提出訴訟。

BREAKING: New York City reaches $17.5 million settlement with Jamilla Clark and Arwa Aziz over hijab removal for police mug shots. Pending Judge Analisa Torres' approval. 2018 lawsuit led to NYPD policy changes allowing religious head coverings in arrest photos.



Source: NYT pic.twitter.com/9oWcd2tPpT — ℂ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????? (@CuriousDose) April 5, 2024

紐約警方於2020年修改政策，允許嫌犯被逮捕後，可在露出完整面部的情況下，戴宗教頭飾拍攝照片。紐約市法律部門指出，「這項和解為紐約警方帶來了積極改革，謹慎地平衡了司法部對宗教信仰的尊重，以及執法部門拍攝面部照片的重要性。」

2名涉事婦女的律師卡恩（Albert Fox Cahn）則表示，「這項協議發出了強而有力的訊息，即紐約警方不能在侵犯紐約人受第一修正案保護的權利後不付出代價。」

紐約市政府規定，在2014年3月16日至2021年8月23日期間被強迫摘下頭巾拍照的人，都有資格與政府達成和解。據悉，紐約至少有3600人可透過和解獲得7000至1.3萬美元（約新台幣22萬至41萬元）的賠償。