台灣強震！　日本氣象廳「規模上修至7.7」震源深度23公里

▲根據日本氣象廳發布資訊，震央位於花蓮外海，沖繩各地震度約2至3。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者吳美依／綜合報導

台灣今（3）日上午7時58分發生規模7.2強震，日本氣象廳在第一時間發布地震快訊後，已於剛才召開記者會更新資訊，包括地震規模上修至7.7等。

TBS報導，針對當地時間上午8時58分發生在台灣附近的地震，日本氣象廳將規模從7.5上修至7.7，震源深度從極淺更新為23公里。震度方面，沖繩縣與那國地區觀測到最大震度4，沖繩縣其他地區也有觀測到震度1～3的情況。

除此之外 ，日本氣象廳也對沖繩縣多地發布海嘯警報，包括宮古島、八重山、沖繩本島，沖繩縣高速公路封閉，那霸機場也停止起降。

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