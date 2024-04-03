沖繩那霸機場停飛、高速公路關閉　居民收海嘯警報詫異：根本沒晃

▲台灣發生規模7.2強震，日本氣象廳對多地（紅點區域）發布海嘯警報。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者吳美依／綜合報導

台灣今（3）日上午7時58分發生規模7.2強震，日本氣象廳對沖繩縣多地發布海嘯警報，沖繩縣高速公路封閉，那霸機場也停止起降。但有當地網友指出，沖繩本島「一點也不搖晃」，大部分人恐怕根本沒注意到海嘯警報，或者誤以為只是演習。

TBS等日媒報導，國土交通省大阪航空局那霸機場事務所針對海嘯警報一事表示，當地時間上午9時25分（台灣時間8時25分），那霸機場停止飛機起降。與此同時，當地時間9時15分（台灣時間8時15分）起，沖繩高速公路許田交流道至那霸交流道之間全線禁止通行。

【速報】沖縄に津波警報 那覇空港は離着陸を停止 職員ら3階以上に避難 石垣・宮古は通常通り https://t.co/gazqhQVB8q — TBS NEWS DIG Powered by JNN (@tbsnewsdig) April 3, 2024

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳對沖繩縣宮古島、八重山、沖繩本島發布海嘯警報，預估海嘯將於當地時間上午9時至10時許（台灣時間上午8時至9時許）抵達各地沿海，其中石垣島、與那國島則已觀測到海嘯。

東京大學名譽教授平田直表示，即使只有30公分的海嘯，也足以讓成人受困，「實際上已經觀測到海嘯，今後預計還會有更高的海嘯」，呼籲收到警報地區的民眾，盡量到距離海岸更遠、更高的地方避難。

不過，沖繩網友「okinawansea」在X上指出，沖繩本島完全沒有搖晃，防災警笛聲也只響了一次，「明明沒有感覺到地震，手機卻突然發出海嘯警報，我還以為是演習」，除非剛好有看電視，否則恐怕以為只是演習。