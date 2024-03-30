Magnum雪糕恐含「金屬碎片」急回收　英國警告：勿食用

▲聯合利華已致歉並宣布召回5批產品，公開產品批號 。（圖／翻攝自Magnum ice cream）

記者詹雅婷／綜合報導

英國食品標準局（FSA）29日警告，聯合利華宣布回收3支裝「Magnum經典雪糕」（Magnum Classic Ice Cream Sticks 3 pack），產品可能含有金屬碎片，勿食用。目前聯合利華已致歉並宣布召回5批產品，公開產品批號。

Telegraph報導，這款雪糕出問題的原因尚待確認，受影響產品的確切數量也不清楚，但已知宣布回收的Magnum經典雪糕產品最佳食用期限為2025年11月，生產批號為L3324、L3325、L3326、L3327、L3328。聯合利華（Unilever）表示，消費者可以在包裝盒側面找到上述訊息。

聯合利華一名發言人說明，購買使用公司產品者的安全是首要任務，所以Magnum主動採取預防措施，回收指定生產批號的3支裝Magnum經典巧克力雪糕（Magnum Classic Chocolate Ice Cream Sticks），因為裡面可能有金屬碎片，對於造成的任何不便表示歉意。但聯合利華也強調，沒有其他Magnum產品受到影響。

針對這起事件，英國食品標準局透過官網表示，若消費者有買上述產品，勿食用，若有問題可致電相關單位聯繫。

▼聯合利華宣布回收產品。（圖／翻攝自FSA）