茶園性剝削巨案！70女「肉體換取工作」　脫衣面試密錄器畫面曝光

▲肯亞製茶產業發展興盛,卻傳出英資茶園主管對員工性剝削的醜聞。(示意圖,非文中當事人/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合外電報導

BBC調查揭露了肯亞英資茶園「性侵換工」的可怕內幕,超過70名在茶園女工表示曾經遭受過某種形式的性騷擾,甚至染上愛滋。BBC記者喬裝臥底,面試時果真被要求「脫衣獻身」。被揭露的茶園分別為英國聯合利華(Unilever)、蘇格蘭James Finlay & Co.集團所有,供應立頓、PG Tips等受歡迎的英國品牌茶葉。

