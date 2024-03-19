聯合利華宣布全球裁員7500人　省276億支出！冰淇淋部門獨立

▲ 聯合利華宣布業務重組計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

跨國消費品巨頭聯合利華（Unilever）19日宣布，將分割旗下冰淇淋部門為獨立業務，並推動一項可節省台幣276億支出的計畫，預計在全球裁撤7500人，目前正陸續與受影響的員工協商。

根據《路透》，聯合利華旗下冰淇淋部門擁有Magnum及Ben & Jerry's等知名品牌，19日聲明宣布，即日起啟動將該部門分割成為獨立業務，預計2025年年底完成。

該公司也啟動一項計畫，將在未來3年內節省約8億歐元（約新台幣276億）成本，目前研議中的變革將影響全球約7500個職缺，占12.8萬名員工的5.9%，多數是辦公室人員，整體重組成本預估占同期營收的1.2%。

Oberon Investments投資組合經理馬丁（Jack Martin）說明，「獨立出冰淇淋部門對股東來說是個好消息，因為它已經拖累整體業務一段時間，今天上午的股價應會有相應的反應」，果然過去一年下跌5.8%的股價當天早盤上漲5.4%。

馬丁坦言，雖然裁員令人難過，但聯合利華執行長舒馬克（Hein Schumacher）被任命以來一直承受業績壓力，因此這番改革並不令人意外。

前任執行長喬安路（Alan Jope）因集團品牌擴增到約400個，導致管理層無法專注於較優秀的品牌而受到批評。舒馬克去年7月上任後，曾坦言集團近年表現不佳，宣布將聚焦占7成銷售額的30個關鍵品牌，致力於提升毛利，今年2月向《路透》直言，為此將不惜精簡人力，但19日也承諾會尊重及關心受影響的員工。