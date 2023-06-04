報稅季結束錢包不哭哭！聯合利華超級品牌日超狂下殺日用保養品半價帶回家！

消費中心／綜合報導

你報稅了嗎？報稅季剛結束，錢包君是否也傷心了起來呢？報完稅之後購物當然要精打細算，才不至於在下個月看到帳單的時候太崩潰，尤其是經常需要補貨的生活日用品，絕對要趁有優惠的時候囤貨，才是買得聰明、省得漂亮！聯合利華在報稅季結束之後與人氣電商平台momo共同合作，6/5獻上「超級品牌日」，人氣熱銷品項直接下殺4折up，下單還可抽iPhone 14！不趁現在一次購足，還要等到什麼時候？

▲白蘭4X極淨酵素抗病毒洗衣球，2023全新升級！挑戰紫外光除菌力、72小時長效抗菌除臭。（圖／聯合利華提供）

台灣的夏季又悶又濕，溽熱的高溫經常讓人受不了，只要一出門就滿身汗，濕氣重的亞熱帶氣候更帶來頻繁的雨勢，容易發生衣服晾了好幾天卻還沒乾透，甚至產生霉悶味的狀況，家中衣物清洗頓時成為一大困境。白蘭4X極淨酵素抗病毒洗衣球配方再升級，主打「挑戰紫外光除菌力」、就算碰到雨天在室內晾曬也OK！白蘭表示，升級的配方除了後疫情必備的抗病毒功能之外，也可以同時達到72小時的長效抗菌、除臭。 momo超級品牌日推出「抗菌防蟎」獨規口味，輕鬆洗去PM2.5與塵螨過敏原，超適合後疫情時代追求極致抗菌的使用者和季節交替總會發作的塵蟎過敏兒。

▲SNUGGLE多效護衣芳香豆，洗衣加一蓋，質感淡香、好評熱銷補貨GO。（圖／聯合利華提供）

對香氛控來說絕對不能錯過的就是人氣商品SNUGGLE多效護衣芳香豆！

擁有微膠囊鎖香科技，五效護衣除異味、護色、持香、除蟎、除菌等，讓你又香又護衣！法國玫瑰Ｘ茉莉的溫柔質感玫瑰香、藍風鈴Ｘ白麝香的輕柔純淨花束香、雪松Ｘ橙花的清新明亮草木香，無論哪種香氣，衣物都能質感持香100天！洗衣服的時候在正常洗衣流程中直接將護衣芳香豆倒入洗衣槽，要當香香公主、香香王子就是那麼容易！

▲LUX髮的補給胺基酸洗護系列，日本製的胺基酸養髮夯品，迎夏首推冰河水胺基酸。（圖／聯合利華提供）

夏天到了，洗頭成為一件天天都要做、甚至一天要做好多次的事，挑選洗完頭之後有感清新的洗髮精是關鍵，來自日本的髮の補給胺基酸機能飲給你全新的保養體驗，頭髮毛躁無光澤，且脆弱易斷，是否碰到秀髮保養撞牆期呢？那麼你該試試為頭髮補充胺基酸了！髮の補給胺基酸洗護系列共推出適合四種髮質的產品，夏日控油推薦日本研發團隊為台灣消費者量身打造的「冰河水胺基酸」、夏日蓬鬆推薦角白胺基酸給適合細軟易損髮的朋友、膠原蛋白胺基酸則適用於染燙受損髮質、易斷無光澤髮推薦乳木果萃取胺基酸，今年夏天就用四種胺基酸配方來保養秀髮吧！

▲LUX麗仕精油香氛沐浴乳，2023全新登場薔薇與蘭姆酒香，嘗鮮必收！（圖／聯合利華提供）

說到LUX就會想到最經典的LUX香氛沐浴，，2023全新推出的薔薇與蘭姆酒香強勢登場！以經典薔薇花與墨蘭花，搭配氣味迷人的蘭姆酒，香氛控今夏必收！沐浴乳三大系列：經典的精油香氛系列、夏季推薦清爽香氛系列、美肌必收柔膚香氛系列，一共13種香氛，就趁momo超品日下單口味全包吧！

▲凡士林全能精華身體乳，醫美精華保養成分，精準修護肌膚大耀淨！（圖╱聯合利華提供）。

夏天也別忘記保養肌膚，經典潤膚品牌凡士林全新全能身體精華乳，以醫美精華精準呵護肌膚，加入高濃度益生元修護精華和醫美級保養成分，有助於提升肌膚防禦力、穩定力，和強化肌膚修護力。品牌指出，全系列三款分別以不同醫美精華成分注入肌膚保養，3號透亮小燈泡-菸鹼醯胺淨光無暇精華身體乳讓你7天瓦解暗沉、4號補水小藍瓶-4D全能玻尿酸浸潤修護精華身體乳給你7天肌膚水潤彈、5號拋光小天才-5.5%果酸精華煥膚調理精華身體乳3天細緻水潤。三種醫美精華進階保養，今夏助攻肌膚滑嫩無瑕、水潤透亮。

荷包君不哭哭！把握聯合利華超級品牌日，6/2～6/4活動開催暖身集氣抽豪禮，MUJI無印良品空氣循環風扇、Marshall Emberton第二代攜帶式藍牙喇叭等你一鍵集氣抽回家；6/5聯合利華超級品牌日重磅登場，全場4折起！最高享38%回饋，下單即抽Apple iPhone 14 128G（市值$27,900）、全館滿$1299折$100（可累折），限量滿$1,600限量回饋15%mo幣。聯合利華超級品牌日折扣滿滿，記得設定補貨提醒，揪親友一起補好補滿。嚐鮮、補貨就趁現在，詳情請上聯合利華超級品牌日活動頁面。

白蘭4X極淨酵素抗病毒洗衣球54顆x3包(共162顆) –下殺5折、單顆不到$5，2組再贈150mo幣！

https://reurl.cc/eDExbR

SNUGGLE多效護衣芳香豆x8包–質感激降41折！加碼再送贈洗衣精補充包300mlx2

https://reurl.cc/dDG0jq

LUX髮的補給胺基酸洗護髮系列x3入–加碼髮的補給正貨x1＋100mo幣，鈔省55折！

https://reurl.cc/K0AkYR

麗仕精油香氛沐浴乳x5入–狂降65折，買5再送5！

https://reurl.cc/eDExKm

凡士林全能精華身體乳x2入–醫美精華夏殺5折！加碼100mo幣＋多芬磨砂膏旅行裝x2

https://reurl.cc/GAmV0d