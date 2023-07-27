「昨天加班今天失業」　知名雞湯塊廠解雇糾紛圓滿落幕

▲聯合利華新竹廠勞資糾紛圓滿落幕。（圖／新竹縣府提供）



記者陳凱力／新竹報導

生產濃湯、雞湯塊的聯合利華新竹廠，7月間傳出勞資糾紛，多位員工前往新竹縣政府前拉布條陳情，縣長楊文科也親自接下陳情書。今(27日)雙方協調圓滿落幕，同時也在縣府舉行勞資協議圓滿達成感謝記者會。

聯合利華於6月1日無預警個別約談工會幹部及會員共5名，在未先與工會協商的情況下，脅迫勞工簽名同意被解僱，如不同意被解僱，將被帶至小房間關著，並派員監視行動，被解僱的勞工抱怨，前一天還被安排加班，隔天就面臨無預警解僱，要求「恢復僱傭關係」。

▲日前新竹縣議員羅美文帶著失業工前往縣府拉布條。（圖／羅美文提供）



楊文科說，聯合利華勞資糾紛在勞工處與勞方一起向資方協調下順利落幕，聯合利華也是非常講究誠信的公司，協商後更加了解員工需求，資方也表示學到很多。

聯合利華企業傳播事務負責人尤慈霞說，公司在新竹地區已經營30多年，一直以來都是恪遵法紀、兢兢業業的努力經營，未來會與工會及員工持續保持暢通的溝通，讓公司越來越好。

勞工處說明，聯合利華公司6月因代工製茶產線業務緊縮，資遣工會幹部及會員引起勞資糾紛，勞工處第一時間在6/26召集勞資雙方調解會議，但無法達成共識，歷經7/10及7/17共三次調解，期間議員羅美文、新竹縣產業總工會及新竹縣總工會也居中參與協調、戮力協助，資方聯合利華公司也盡量提供勞工安置計畫及優於現行法規的離職方案，承諾未來更積極與工會及員工保持溝通，讓新竹工廠卓越發展，最終達成共識未來為勞資和諧與權益一起努力。

▲產業總工會理事長劉興德特別帶著「惠我勞工」匾額送給楊縣長。（圖／新竹縣府提供）