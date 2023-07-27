　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「昨天加班今天失業」　知名雞湯塊廠解雇糾紛圓滿落幕

▲▼「昨天加班今天失業」　知名雞湯塊廠解雇糾紛圓滿落幕。（圖／新竹縣府提供）

▲聯合利華新竹廠勞資糾紛圓滿落幕。（圖／新竹縣府提供）
記者陳凱力／新竹報導

生產濃湯、雞湯塊的聯合利華新竹廠，7月間傳出勞資糾紛，多位員工前往新竹縣政府前拉布條陳情，縣長楊文科也親自接下陳情書。今(27日)雙方協調圓滿落幕，同時也在縣府舉行勞資協議圓滿達成感謝記者會。

聯合利華於6月1日無預警個別約談工會幹部及會員共5名，在未先與工會協商的情況下，脅迫勞工簽名同意被解僱，如不同意被解僱，將被帶至小房間關著，並派員監視行動，被解僱的勞工抱怨，前一天還被安排加班，隔天就面臨無預警解僱，要求「恢復僱傭關係」。

▲雞湯塊知名大廠傳惡意解雇　失業員工陳情：昨日加班今日失業。（圖／羅美文提供）

▲日前新竹縣議員羅美文帶著失業工前往縣府拉布條。（圖／羅美文提供）

楊文科說，聯合利華勞資糾紛在勞工處與勞方一起向資方協調下順利落幕，聯合利華也是非常講究誠信的公司，協商後更加了解員工需求，資方也表示學到很多。

聯合利華企業傳播事務負責人尤慈霞說，公司在新竹地區已經營30多年，一直以來都是恪遵法紀、兢兢業業的努力經營，未來會與工會及員工持續保持暢通的溝通，讓公司越來越好。

勞工處說明，聯合利華公司6月因代工製茶產線業務緊縮，資遣工會幹部及會員引起勞資糾紛，勞工處第一時間在6/26召集勞資雙方調解會議，但無法達成共識，歷經7/10及7/17共三次調解，期間議員羅美文、新竹縣產業總工會及新竹縣總工會也居中參與協調、戮力協助，資方聯合利華公司也盡量提供勞工安置計畫及優於現行法規的離職方案，承諾未來更積極與工會及員工保持溝通，讓新竹工廠卓越發展，最終達成共識未來為勞資和諧與權益一起努力。

▲▼「昨天加班今天失業」　知名雞湯塊廠解雇糾紛圓滿落幕。（圖／新竹縣府提供）

▲產業總工會理事長劉興德特別帶著「惠我勞工」匾額送給楊縣長。（圖／新竹縣府提供）

►中彈員警曾說「不適應」二度回鍋　支援2個半月就出事

►才和工友泡茶　勤務中心派案「他沒回應」新竹34歲警員中彈身亡

►新竹警員派出所內「頭部中彈身亡」　緊急封鎖現場調查

►新竹男不甩「未禮讓行人」多張罰單　郵局存款直接被扣抵

 

ET快訊
快訊／淡水血案！　妻尖叫逃出家滿臉血倒路邊
快訊／明5縣市「仍達颱風假標準」！
球星網愛正妹被偷拍！　被標註全名上網販售
快訊／金控公司遭重罰千萬！　理專A走客戶4381萬
BLACKPINK聯名瘋搶！　男星狂掃「店內全買光」驚人花費
高雄男要放颱風假　主管不准嗆：公司要你幹嘛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天使輪沉船處驚見「2公里油汙」南漂　海象惡劣除汙船無法出動

快訊／為了幾百元…夫拿剪刀猛刺頸部　妻逃出家滿臉血倒路邊

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

手機藏偷拍性愛片！18歲男硬上少女逼吞精　當庭自曝：我砲友很多

酒店少爺暗槓小費被炒！他撂人砸爛泊車台　警噴辣椒水制伏3煞

台82線小貨車跨雙黃線！衝對向「猛撞砂石車」碎片炸飛　駕駛昏迷

職籃球星網愛正妹被偷拍！他標註全名上網販售　獲緩刑理由曝

總統大選一面倒押賴清德　賭頭嚇得提早封盤！台中檢警緊盯

「昨天加班今天失業」　知名雞湯塊廠解雇糾紛圓滿落幕

墜港影片曝！高雄男颱風天又不熟路況　開車90度左轉直衝落海

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

天使輪沉船處驚見「2公里油汙」南漂　海象惡劣除汙船無法出動

快訊／為了幾百元…夫拿剪刀猛刺頸部　妻逃出家滿臉血倒路邊

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

手機藏偷拍性愛片！18歲男硬上少女逼吞精　當庭自曝：我砲友很多

酒店少爺暗槓小費被炒！他撂人砸爛泊車台　警噴辣椒水制伏3煞

台82線小貨車跨雙黃線！衝對向「猛撞砂石車」碎片炸飛　駕駛昏迷

職籃球星網愛正妹被偷拍！他標註全名上網販售　獲緩刑理由曝

總統大選一面倒押賴清德　賭頭嚇得提早封盤！台中檢警緊盯

「昨天加班今天失業」　知名雞湯塊廠解雇糾紛圓滿落幕

墜港影片曝！高雄男颱風天又不熟路況　開車90度左轉直衝落海

每年逾8千人罹口腔癌！醫：超過半數患者都有「2惡習」　

胡同燒肉跟進漢堡排專門店熱潮　新品牌趕工拼8月底前開幕

陳珮騏設計丈夫仙人跳！　被婆婆抓包「超叛逆反擊」網看傻：太狂了

天使輪沉船處驚見「2公里油汙」南漂　海象惡劣除汙船無法出動

韋禮安「造人計畫」避科技冷漠　送老婆錶決定權交給她

瓦格納「移駐白俄羅斯」局勢升溫！　波蘭、烏克蘭邊境增兵

台南消友會第一辦事處　致贈慰問金及工作獎勵金肯定第一大隊

女星遇醫療事故「15年來鼻子狂倒縮」　動刀21天後她終於笑了

裹著糖衣的陷阱　自由貿易是富國利己手法

快訊／為了幾百元…夫拿剪刀猛刺頸部　妻逃出家滿臉血倒路邊

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

社會熱門新聞

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

即／高雄男颱風天「連人帶車」落海

彫博前妻私訊被灌爆　她發文怒飆網友：搞清楚狀況

全聯先生酒後射鐵棍刺穿麥拉倫　毀損官司結局曝

超商浩克尿檢大麻陽性反應！IG神秘數字早露端倪

鳳梨道歉文被洗版！上千人怒喊「當面道歉」

快訊／彫博刪文！　再發新聲明

鐵棍插千萬超跑玻璃　警：是邱彥翔

颱風前揪爬桃園最難山岳！70歲男失聯

慘遭彫博公審含冤2年　保母現況曝

護兒槓店家　醫師娘現身鞠躬道歉

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

7歲柔道新手慘成肉砧枉死　無照教練判9年定讞

殘殺少女、證人！雙桶屍命案主嫌二審仍判2個死刑

更多熱門

相關新聞

307小時1萬6薪　竹北知名麵館喊冤

307小時1萬6薪　竹北知名麵館喊冤

新竹縣勞動黨羅美文議員日前接獲一名媽媽的陳情，她領有中度身心障礙手冊的兒子在竹北知名「十一街麵館」擔任洗碗工，期間發生3次嚴重燙傷，才發現雇主沒有按規定幫員工投保勞健保，且兒子平日上班10小時、假日上班13小時，還要去推移滾燙的湯桶，實在是草菅人命，痛批業者根本剝削弱勢族群！

聯合利華超級品牌日折扣狂出

聯合利華超級品牌日折扣狂出

即／林穎孟遭助理爆料「假面甜心」　提告索380萬敗訴

即／林穎孟遭助理爆料「假面甜心」　提告索380萬敗訴

《合法罷工》新書為勞資糾紛提解方

《合法罷工》新書為勞資糾紛提解方

告贏IBM非法解僱光榮離開　前MVP經理要把前妻追回來

告贏IBM非法解僱光榮離開　前MVP經理要把前妻追回來

關鍵字：

勞資糾紛聯合利華

讀者迴響

熱門新聞

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

快訊／江宏傑宣布告贏福原愛！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

鳳梨被爆有女友還射後不理！

福原愛凌晨突發聲！　意外洩官司開打中

帝爺公蛇終於現身！廟方見牠躲桌底

颱風假「下午宣布」最傻眼！他憶北市曾16時放假

快訊／江宏傑「一輩子見不到怎麼辦」台律師：好幾次看到他的眼淚

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面