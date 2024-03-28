吃紅麴保健品「吃到尿不出來」！日男住院開刀　還是好不了

▲小林製藥紅麴保健品爆出腎病風波。（圖／翻攝自X／kojio0924）



記者吳美依／綜合報導

日本小林製藥紅麴保健品腎病風波延燒，已知造成4死106人住院。一名東京都40多歲男性如今出面表示，他僅服用幾周後，就開始出現尿液顏色變深、排尿困難、劇烈腹痛等問題，並且不幸住院開刀，但至今腎功能依然異常，仍然沒有完全康復。

日媒MBS News報導，去年夏天，受害男子在公司健康檢查時被診斷「肥胖」，回家途中經過藥局時，就購買了2盒小林製藥的紅麴膽固醇保健品，每盒60粒裝，每天服用3粒。他當時還心想，「小林製藥是我認識的公司，應該沒問題的。」

未料，受害男子服用幾周後，就開始出現不適症狀，包括尿色變深、排尿困難、劇烈腹痛。他過去從未出現泌尿問題，而且根本沒想到是保健品出包，因此還是繼續服用，把整整2盒都吃完了。

▲小林製藥仍在確認紅麴保健品與腎病的因果關係。（圖／資料照／翻攝小林製藥官網）



最終，受害男子在去年9月就診，10月住院動手術，約一周後順利出院，但至今腎指數依然異常，無法完全恢復上班，必須在家辦公，「與其說是憤怒，不如說是無奈。如果不吃保健品，也就不會住院動手術了。我非常痛苦。」

小林製藥22日宣布自主召回紅麴產品，並且設立諮詢窗口，目前接獲至少3600件諮詢。受害男子看見新聞後也主動聯繫，卻因為早就把包裝丟掉、無法提供產品編號，無法獲得進一步處理。他語氣強烈地表示，「希望即使不知道產品編號，也能夠好好地調查處理。」

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