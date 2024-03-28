小林製藥社長哭了！股東大會落淚道歉　股價一周重挫20%

▲日本小林製藥社長小林章浩28日在股東會上落淚道歉。（圖／資料照／翻攝小林製藥官網）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本小林製藥含紅麴成分的保健品疑似造成腎臟疾病，日本至今累計4死、106人住院。儘管發病的因果關係仍在確認中，社長小林章浩28日在股東大會上二度道歉，結束時還當場落淚，但仍有股東相當憤怒認為是公司管理出了問題。近一周來，小林股價已重挫20%。首相岸田文雄也針對此次風波表示，必須查明原因。

根據NHK報導，小林製藥於當地時間28日上午10時在大阪市北區賓館，舉行非公開的定期股東大會。會議伊始社長小林章浩就先行道歉，「針對攝取了本公司銷售的機能性標示食品『紅麴膽固醇HELP』（紅麹コレステヘルプ）等產品後發生了腎臟疾病一事，給大家帶來了極大困擾，在此鄭重致歉」。

隨後小林章浩向股東說明問題原委，並表示「衷心為逝世的顧客祈求冥福，對遺屬致上由衷哀悼。同時也希望受到健康損害的人能夠早日康復」。他提到大阪市政府下達回收100萬份產品的行政處分後，向股東強調將認真對待健康受損的客戶，並且盡全力查明原因，防止損害進一步擴大，「再次向大家表達深切的歉意，這次非常抱歉。」

另據關西電視台報導，與會的股東透露，小林章浩在股東大會結束時流下了眼淚。不過股東們仍憤怒不已，一名60多歲女性股東表示，「我從來沒有想過會牽扯到人命，這讓我受到了很大的打擊」。另一名60多歲男性股東則說，「都是社長的錯。我想是不是經營體制一直都有問題」。

還有70多歲股東說，「到回收產品前反應都慢半拍，感覺是經營方的問題。我想問社長從何時才得知，是怎麼想的。」報導指出，自事態發生後22日至28日，小林製藥股價大約下跌了20%，目前在4900日圓上下徘徊。

日相岸田文雄同一天在參議院預算委員會上，針對與小林製藥的紅麴保健品有關的健康損害問題表示，「必須查明原因，必要時應該討論考慮採取一切措施。」

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