越南缺電！去年經濟損失450億　外資企業難忍日本想走了

▲圖為越南國旗。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著美中在國際上持續較勁，越南成為最大受惠者之一，也具備成為「世界工廠2.0」的潛力，然而越南缺電的問題敲響警鐘，有越來越多在當地設廠的外商擔憂電力不穩可能帶來的衝擊，甚至重新思考自身全球生產策略。數據顯示，越南光是去年缺電就造成14億美元（約新台幣445億元）的損失，這相當於越南國內生產毛額（GDP）的0.3%。

越南快訊（VnExpress）報導，越南去年因為缺電導致工業區經常計畫性停電，打亂企業運作與生產週期，如今再過不久就要進入用電高峰期，當總理范明正（Pham Minh Chinh）19日與各國企業代表會面時，這些去年遇到的挑戰被提出來討論。

日本商工會議所（JCCI）代表指出，用電對於精確生產排程這方面至關重要，由於供電不穩，無法預測交付日期，嚴重影響營運效率，這促使部分單位夥伴重新思考自身全球生產策略。

越南韓國商會會長洪孫（Hong Sun）也表示，穩定供電必不可少，敦促越南政府要採取行動確保充足電力儲備，尤其是用電高峰期，保障生產不會中斷。不只如此，供電不足對於韓國企業來說有不利影響，特別是高科技產業，這也是進一步投資越南的一大阻礙。

越南美國商會主席尤杜（Joseph Uddo）則警告，缺乏可靠且具有成本效益的電力供應可能將會阻礙越南經濟目標，並援引世界銀行（World Bank）估計稱，光是去年電力短缺造成的經濟損失就高達14億美元，即越南國內生產毛額（GDP）的0.3%。

針對這些擔憂，越南工商部副部長阮生日新（Nguyen Sinh Nhat Tan）保證會努力緩解供電方面的挑戰，重申政府對於確保不間斷供電的承諾，提及正在進行加強基礎建設與輸電系統的措施。