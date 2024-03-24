三寶突開門害摔車！他用力推走女兒　下秒「連人帶車」遭貨車輾斃

▲莫哈末凱里為了救女兒，用力將她推到路邊，不料自己卻慘遭貨車輾斃。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名父親在車禍發生千鈞一髮的時刻，為保8歲女兒性命，用力將她推到路邊，不料自己卻因為來不及逃命，慘遭貨車當場輾斃，最後的父愛令聞者心酸。

據星洲網報導，39歲的莫哈末凱里日前載8歲女兒回家時，因為在路上遇到突然開車門的轎車，他閃避不及當場撞上，連人帶車摔倒在地。不幸摔車後，莫哈末凱里的身體並沒有大礙，他很快就重新站了起來，試圖將地面上的機車扶起。不料，他這時卻看到有一輛大貨車正向他們迎面駛來。

為了保護8歲的女兒不被撞傷，莫哈末凱里用力地將她推到路邊，救了女兒一命，但自己卻來不及逃跑，連人帶車地被貨車撞上後捲入車底，在女兒面前慘遭輾斃。

警方調查顯示，52歲的貨車司機聲稱，他聽到貨車後方傳來巨響後，停車查看時，才發現車底捲入了一輛機車。從現場畫面可見，莫哈末凱里的機車有部分已被撞碎，而莫哈末凱里則因頭部與身體重傷，被宣告當場死亡。

莫哈末凱里的遺孀諾沙瓦尼形容，莫哈末凱里一直是個慈愛的丈夫和父親，「他和女兒的關係十分親密，因為他在家裡工作時都會照顧女兒的起居飲食，每天也會接送女兒上下課」。

因為父親「奮力一推」而撿回一條小命的8歲女童，在接受治療後，已於22日出院，但由於她的腳踝處有一條裂縫，目前仍需靠輪椅代步，「女兒在這起事故中受到了創傷，但慶幸的是，她表現得很堅強，也理解父親已經去世了」。