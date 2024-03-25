台灣交通亂還放寬！　新加坡加重罰款、記點：嚴打違規用路人

▲交通違規亂象。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者張靖榕／綜合報導

台灣交通部近日研擬最高罰鍰1200元以下交通違規「不開放檢舉、不記點」，法案送立法院力拼本會期三讀通過；與此同時，新加坡因為2023年交通事故死亡人數上升，正針對部分交通違規行為加重記點與罰則，打算從制度面加大力度打擊交通違規。

《Yahoo!News》報導，新加坡統計，2023年因交通事故致死人數達到136人，比2022年的108死還上升25.9個百分點。警方也指出，因為用路人未能注意路況、未能適當控制車輛，以及未小心變換車道造成的道交事故正在大幅增加。

為了打擊上升的交通違規率，新加坡警方正在研擬加重部分交通違規的罰款與記點，讓交通違規的成本反映到違規用路人本身，更多相關細則會在今年稍後公布。

在新加坡，因交通事故導致受傷的案件從2022年的6779件，上升至2023年的6944件，2023年的交通傷亡人數為8931人，比2022年的8441還要上升5.8％。

與此同時，根據台灣道安資訊查詢網，台灣2023年交通事故總件數為40萬2926件，受傷人數多達53萬9535人，死亡人數高達3023人。

「我們當然很擔心過去2年來增加的道路死亡人數」，新加坡警方表示他們將在今年第二季開始加強執法，在紅燈攝影機中加裝超速執法功能，「我們將嚴厲打擊公然無視法律的用路人」。