媳婦「下身全裸」陳屍屋內！　公公開門驚：她1天沒出房門

▲警方懷疑死因不單純，已將遺體送交法醫檢驗。（圖／翻攝自民意報）

記者王佩翊／編譯

泰國沙沒頌堪府一名女子23日晚間被家人發現陳屍於房間內，由於死者被發現時，下身全裸，僅用一條毯子蓋住，因此警方不排除是遭到性侵殺害，目前已將遺體送交法醫相驗。而發現遺體的是死者的公公，他表示，媳婦從前一晚就沒有出房門，覺得有異，才會進房查看。

根據《民意報》報導，沙沒頌堪府安帕瓦省一棟獨棟住宅發生命案，22歲女子被丈夫的繼父發現躺在床上，已經沒有生命跡象。死者的丈夫因犯案入獄服刑，她平常則和57歲的婆婆、59歲的公公以及17歲的繼子一同生活。

死者的公公指出，他在22日晚間11時還看到媳婦坐著吃飯，兩人像往常一樣交談，打過招呼後就各自回房睡覺。不過隔天早上起床後，並未看到媳婦。

據悉，死者的臥室是一個蓋在公婆所居住的獨棟建築後院的單層水泥房間，並配有一套衛浴。死者公公表示，由於媳婦平時很少出門，基本上都待在房間裡，剛和兒子結婚時，甚至曾經1個多月都待在房間內沒有出門，所以他也不覺得奇怪。

直到當天晚上，死者的婆婆到後院澆花，卻聞到疑似腐敗的惡臭，同時想起已經一整天沒有見到媳婦，因此隨即叫丈夫去開門查看。怎知公公一打開房門，便發現媳婦面部朝上、陳屍在床上，隨即通報警方。

警方指出，死者被發現時，房間門並未上鎖，而她身穿一件白襯衫，下半身赤裸沒有穿褲子，但是腰部以下蓋了一條粉紅色卡通圖案的毯子，遺體旁則放了一條白色褲子。房間內沒有打架或是偷竊的痕跡，從遺體的情況看來並無明顯外傷，死亡時間約2天。警方不排除是性侵殺人，因此已將遺體交由法醫檢驗，以釐清確切死因。