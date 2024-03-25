教性愛瑜伽！波蘭千萬訂閱YouTuber被抓　認了：上課會用玩具

▲米克爾遭警方逮捕，原因是未取得工作許可證開班授課。（圖／翻攝自Khaosod）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國警方23日逮捕1810萬粉絲訂閱追蹤的波蘭籍46歲YouTuber米克爾（Michal Grygoruk），原因是在未取得許可證的狀態下工作。經調查，他在帕岸島開設性愛瑜伽工作室，開班授課，學費從400至600美元（約新台幣1.2萬至1.8萬元）不等。

▲泰國警方接獲投訴後，上門調查。（圖／翻攝自ch7）

泰媒Thaiger、Khaosod報導，泰國帕岸島旅遊警察在接獲外籍瑜伽教練開設的課程存在不當性行為的投訴後，與其他單位聯手前往工作室Tantra Movement調查，並在現場搜出2個類似陰莖形狀的性愛玩具。米克爾承認，他有在周五至周日這3天開班教授瑜伽，且上課期間會使用到性玩具。

▲工作室依據客戶選擇的課程收取400至600美元不等的費用。（圖／翻攝自Khaosod）

這間工作室開出多種瑜伽課程，依據客戶選擇的課程收取400至600美元不等的費用，包括個人早鳥價3天400美元、伴侶早鳥價3天550美元、個人3天費用450美元、伴侶3天費用600美元等，在客戶支付上述費用之後，米克爾就會提供Tantra Movement的位置。官員表示，在上門調查期間，還有2名外籍人士準備來上課。

米克爾已被拘捕，承認是在沒有工作許可證的狀態下經營瑜伽教室。泰國相關人員則是要求移民局採取考慮撤銷他的簽證。

▼現場搜出性愛玩具，米克爾承認，上課期間會用到這些玩具。（圖／翻攝自Khaosod）