南韓醫學院教授今天集體請辭　政府「醫學生擴招」決策不變

▲南韓19間醫學院教授依照原定計畫，25日集體提出辭呈。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府2月祭出醫療改革，透過每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足等問題，引發超過1萬2千名住院醫師罷工。然而，南韓政府預計今（25）日起開始吊扣罷工醫師執照，作為行政處分。為此，執政黨緊急和醫界進行談判，不過仍維持堅定立場。因此，醫學院教授表態，按照原定計畫從今天起開始請辭。

根據《韓聯社》，南韓全國醫科大學教授協議會（以下簡稱全醫教協）高層昨（24）日下午4時在延世大學塞布蘭斯醫院，和執政黨國民力量非常對策委員長韓東勳（前法務部長）進行50分鐘的密談。然而面對政府依舊維持醫療改革的堅定立場，全醫教協則表示集體請辭的計畫維持不變。

全醫教協和韓東勳會面時，再度呼籲政府撤回擴招、針對罷工住院醫師採取吊扣執照等行政處罰之決定，「懲處罷工住院醫師，只會進一步觸發醫學院教授請辭，更導致我國（南韓）醫療體系的崩潰。政府高層對於住院醫師和學生、醫療團隊的恐嚇，只會讓事態更加惡化，因此要求政府應採取負責任的措施。」

全醫教協表示，「擴招醫學生名額的相關分配，並不能成為談判或是討論的考慮事項，因此也不會再與（韓東勳委員長）展開對話。」

全醫教協進一步強調，一旦政府不撤回擴招決策，則無法解決此次醫療危機，「政府無條件擴充醫學院招生名額，反而只會導致教學品質惡化，屆時不僅促使醫學院教育品質面臨危機，更將造成醫療體系崩潰。從忠北大學醫學院和釜山大學醫學院的例子可以發現，一旦增額至現階段的4倍，則維持教育品質根本是不可能。」

面對收到行政處分通知的罷工住院醫師即將從25日起被吊扣執照，南韓總統尹錫悅24日期時態度稍稍放軟，向國務總理韓悳洙下達指令，要求執政黨和醫界應適時展開建設性的溝通，尋求折衷的處理方案。

不過，南韓政府對於維持醫療改革政策的態度依舊不變。儘管南韓保健福祉部長曹圭鴻25日在會議上表示，對於全醫教協和執政黨國民力量展開懇談會、願意和政府積極協商的態度表示歡迎，但依舊強調政府有決心完成時隔27年的醫療改革，呼籲全國民眾給予支持。