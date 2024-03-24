大韓航空客機「驚現9mm子彈」！警急出動搜索　延誤90分鐘起飛

▲ 大韓航空機艙內發現子彈，圖非當事班機。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／編譯

南韓大韓航空一架波音787-9客機24日準備飛往義大利，起飛前進行清潔工作時竟發現一枚9mm子彈，警方獲報後隨即展開搜索，導致班機延誤90分鐘之久。

綜合《中央日報》及《韓聯社》等韓媒，仁川機場警方於當地24日上午約11時20分接獲通報，稱預定飛往義大利米蘭的大韓航空KE927班機內出現一枚9mm子彈。

這架飛機今天凌晨才從泰國曼谷素萬那普機場飛抵仁川機場，航空公司說明，子彈是在準備飛往義大利以前進行清潔時，在客艙座位下方發現。機場警方獲報後派出3隻警犬在機上進行搜索，未發現其他彈藥。

經過嚴密檢查，這架班機比原定時間延遲1個半小時出發，約下午1時43分起飛。警方已掌握子彈所在的座位乘客身分，正調查詳細案情。

事實上，這並非大韓航空客機第一次出現子彈。去年3月10日一架預定飛往菲律賓馬尼拉的飛機上便曾發現2枚9mm子彈，當時是一名乘客先在座位下方找到一枚並交給空服員，但空服員以為是垃圾未通報上級，待飛機開始滑行後又有一名乘客發現一枚，才向警方通報，這起事件也導致大韓航空及仁川機場分別被民航當局罰款500萬韓元（約新台幣11.9萬元）及750萬韓元（約新台幣17.8萬元）。