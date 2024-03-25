CNN：以色列擬接受美國提議　釋放700巴勒斯坦囚犯換40人質

▲以色列民眾上街抗議要求立刻釋放被綁人質。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國CNN分析師指出，以色列已同意由美國提議的人質交換計畫，將釋放700名巴勒斯坦囚犯，以換取哈瑪斯釋放關押在加薩走廊的40名以色列人質。

CNN分析師拉維德（Barak Ravid）取得消息人士說法指出，針對人質交換，以色列準備作出重大妥協，「以色列同意美國提出的一項過渡性計畫，也就是以多名巴勒斯坦囚犯換取一名人質。」

據了解，以色列可能會釋放700名巴勒斯坦囚犯，以換取40名人質；其中100名囚犯因殺害以色列人而被判無期徒刑。匿名外交消息人士也證實這項消息，但他強調還有許多懸而未決的問題，包含援助物資該如何運送，還有以色列軍隊在加薩重新部署的問題等。

拉維德表示，這項提議是由美國中情局局長伯恩斯（Bill Burns）所提出，目前伯恩斯人還在卡達首都杜哈（Doha）協調談判，預計哈瑪斯方面還需要一至三天的時間才會給予回覆。

拉維德指出，這些計畫細節需要透過在杜哈的哈瑪斯談判代表回傳給真正的掌權者，也就是哈瑪斯領導人兼政治局局長辛瓦（Yahya Sinwar），目前他躲在地下約100英尺的地堡裡面。

哈瑪斯本月提出的交換計畫是釋放700至1000名巴勒斯坦囚犯，當時以色列稱這些要求相當荒謬。若最終達成美方提出的協議，預計將分為多個階段進行；哈瑪斯提議在第一階段釋放包含以色列士兵在內的婦女人質，大約有40人。