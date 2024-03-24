威廉凱特最新聲明！感謝大眾支持　「一句話」警告外界勿擾隱私

▲英國威廉王子與凱特王妃感謝全球對於罹癌消息的關注與回應，盼外界能夠尊重對於守護隱私的要求。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

英國凱特王妃今年1月無預警接受腹部手術後，便持續神隱，外界甚至謠傳凱特是遭到威廉的情婦刺傷。凱特於當地時間22日透過預錄影片宣佈罹癌，獲得全球民眾高度關注。英國辛肯頓宮發表聲明，威廉夫婦對於民眾的善意關注深受感動；不過媒體認為，這也是威廉夫婦對於外界的「禮貌性警告」。

根據英媒BBC，英國肯辛頓宮一位發言人透過聲明表示，自從凱特王妃（威爾斯王妃凱薩琳，Catherine, Princess of Wales）被診斷罹患癌症之後，威廉夫婦收到了「令人非常感動的善意訊息」，對於公眾的溫暖支持和理解他們此時此刻對於尊重隱私的基本要求表達「感謝」。

肯辛頓宮發言人表示，「英國、大英國協、全球各地人們對於凱特王妃訊息所做出的溫暖回應，讓威廉王子和凱特王妃深受感動。他們對於公眾的熱情與支持非常感動，並『感謝』大家理解他們在這個時刻對於尊重隱私方面所做出的要求。」

報導指出，自從凱特王妃透過預錄影像發佈罹癌消息後，便獲得了全球壓倒性的積極回應，而此次肯辛頓宮發言人所做出的聲明，一方面不僅是感謝民眾的熱烈關注與溫暖回應，更是一種「禮貌性的警告」，威廉夫婦認為向民眾公開診斷結果的部份已經結束了，如今他們只想要獨處，希望別再受到外界干擾。

報導也分析，肯辛頓宮期盼能透過「感謝聲明」來讓凱特王妃接受診斷的神隱風波，包括外界一切不實的謠言與指控劃下休止符，因為過去幾周威廉夫婦、威廉夫婦的孩子、周圍相關團隊都面臨艱難的情況，儘管試圖消去所有流言蜚語，但卻一再證明是不可能的任務。

另外，威廉夫婦的3名子女，包括10歲的喬治王子（Prince George）、8歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）、5歲的路易王子（Prince Louis）的學校已經於22日開始了復活節假期，直到4月17日才會回到學校，因此預計威廉夫婦在這段期間以內不會再發布其他消息，且他們已經表態不會參與今年的復活節儀式，盼能奮力守護家庭時光。