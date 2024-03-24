烏克蘭慘了？　普丁「誓言嚴懲」音樂廳屠殺幕後黑手

▲俄羅斯總統普丁透過電視向全國民眾發表演說。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

位於俄羅斯首都莫斯科近郊的克洛庫斯音樂廳（番紅花城市大廳，Crocus City Hall）於當地時間22日發生恐怖攻擊，截至目前為止已知死亡人數攀升至143人。對此，俄羅斯總統普丁將敵人稱為國際恐怖主義，並表示數件不排除與烏克蘭有關，承諾查明並嚴懲所有恐怖分子的支持者。

根據《路透社》，俄羅斯於當地時間表示，已經逮捕在音樂廳實施恐怖槍擊的全數4名槍手，普丁在電視談話中表示，包括4名槍手在內的11人已經被拘留，「他們試圖躲藏並前往烏克蘭。初步證據顯示，烏克蘭一側正為他們準備一個可供穿越國家邊境的窗口。」

普丁將犯案的敵人稱為國際恐怖主義，表示他準備與任何想要擊敗恐怖主義的國家攜手合作，「所有肇事者，包括組織者和下令實施這一罪行的人，都將受到公正且無可避免的懲罰，無論他們是誰、無論是誰在指導他們。我們將查明並嚴懲所有支持恐怖分子的人，因為他們策劃了這場針對俄羅斯、針對我國人民的暴行。」

報導指出，俄羅斯聯邦安全局（FSB）事發後在俄羅斯與烏克蘭邊境的布良斯克州（Bryansk Oblast）逮捕11名涉案人士，包括4名直接參與攻擊的恐怖分子，認為烏克蘭當局正試圖接應他們；莫斯科州州長沃羅比奧夫（Andrey Vorobyov）則透露，24個小時內已經從音樂廳廢墟中尋獲133具遺體，至於醫師則為其他107人奮戰。

針對普丁與俄羅斯當局將矛頭指向烏克蘭，烏克蘭總統澤倫斯基和其他官員則嚴正否認。澤倫斯基在夜間談話中表示，「俄羅斯人來到烏克蘭，燒毀我們的城市，還試圖指責烏克蘭。假如俄羅斯人民『不向他們的安全和情報機構提出任何質疑』，則普丁將試圖再度將這種情況轉化為他個人的優勢。」

根據CNN，面對呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）聲稱犯案，美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）於當地時間23日發表聲明，除了對於確認死亡的133人表達哀悼，更表示「強烈譴責」聲稱犯案的恐怖組織伊斯蘭國。至於美國副總統賀錦麗與白宮國家安全會議，更表示音樂廳的恐怖襲擊與烏克蘭「不存在任何關係」，認為ISIS-K必須為此事負責。