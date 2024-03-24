凱特王妃罹癌撇造假風波　胞弟曝1照片暖挺：陪妳攀過這座高山

▲凱特堅強拍片感謝大家對她的關心。（圖／翻攝推特／The Prince and Princess of Wales）



記者張靖榕／綜合外電報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）22日發布影片，證實罹癌消息，但先前肯辛頓宮發布凱特與3名子女的家庭合照有多處修圖，因此該支影片再次被外界檢視是否經過加工；拍攝該影片的《英國廣播公司》（BBC）對此發布聲明，強調全程無任何剪輯。凱特胞弟詹姆斯（James Middleton）發文打氣，會陪姐姐共度難關。

路透報導，今年42歲的凱特王妃於22日傍晚6時發布官方影片，為先前接受腹部手術後一直神隱至今給人民一個答案，她坐在長椅上，看著鏡頭向英國民眾證實她已罹癌。

肯辛頓宮先前發布凱特王妃與3名子女的家庭合照被爆大修圖，導致本次凱特錄製的影片，也被外界放大檢視。該次風波不僅衝擊王室威信，據說凱特本人也因此情緒低落，而在這次質疑出現後，BBC Studios很快發布聲明，強調該影片拍攝地點在溫莎堡，時間為本周稍早，負責拍攝的BBC工作人員並公開拍攝過程強調「全程未經剪輯」，並表示「祝殿下早日康復」。

▲凱特王妃與胞弟詹姆斯童年合照。（圖／翻攝James Middleton IG）



該攝影團隊負責過許多王室重要拍攝工作，包括英王查爾斯三世加冕大典、伊莉莎白女王二世葬禮等，他們不僅強調本次拍攝工作一刀未剪，也沒有參與影片發布工作。觀察人士指出，凱特王妃選擇透過影片形式向外界證實自己罹癌，有助穩定英國社會，並且感動人心。

該段影片獲得不少人讚揚，部分人認為她試圖團結英國王室，也有人認為這樣的作法對於有相同經歷的人有正向幫助。

英國民眾紛紛獻花、手寫卡片，表示誠心希望凱特王妃能夠好好接受治療並且痊癒。同為42歲，遊客佛格森（Karen Ferguson）時也對凱特王妃發出公開聲明持正面態度，他認為此舉讓大家得以知道凱特王妃的現況，也讓社會重新給予善意，關心她還小的孩子們。

凱特36歲的胞弟詹努斯（James Middleton）也在IG發布與凱特的童年合照，「這些年來，我們一起翻過百岳。作為一家人，我們也會和妳並肩攀過這座高山。」