恐攻音樂廳143死「3涉案者」影像曝光　俄語說得極差

▲民眾聚集在克洛庫斯音樂廳前獻花，哀悼在恐怖槍擊中身亡的死者。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科近郊的克洛庫斯音樂廳（番紅花城市大廳，Crocus City Hall）於當地時間22日發生恐怖攻擊，目前為止已知143人慘死。當局逮捕11名涉案人士，包括4名直接參與攻擊的恐怖分子。其中，俄媒還發布3名涉嫌襲擊者被逮後的相片，不過評論指出，被逮者的俄語都說得極差，甚至還得透過翻譯。

根據美媒CNN，俄羅斯國家通訊社《俄新社》透過社群平台Telegram上傳一段簡短的影片，影片中的男子因涉嫌參與音樂廳恐怖襲擊而遭到逮捕，只見他頭部纏著繃帶、血跡斑斑，在鏡頭前以結巴的俄語進行自我介紹，說出自己的名字、表示自己30歲。

當審訊者詢問他攻擊中所使用的武器是在哪裡掉落，究竟是在莫斯科附近、還是靠近攻擊地點？該名男子則回答，「我不知道這座城市，你去問問我的朋友，他們知道。」

▲俄媒公布其中3名涉案人士被逮後的影像，血跡部份已經灰階處理。（圖／翻攝自Telegram）

《俄新社》還公佈3名涉嫌襲擊者被逮捕後的相片，而這些相片與23日稍早上傳到非官方頻道的影片相符，影片裡顯示這些人是在俄羅斯與烏克蘭接壤的布良斯克州（Bryansk）逮捕；不過，媒體並未公開第4名襲擊者的相片或影片。

《俄新社》在報導中評論，被逮者的俄語都說得「非常糟糕」，一名男子甚至還得透過翻譯說著塔吉克語；其中一名男子透露，一名自稱「傳教士助手」的匿名人士承諾給他50萬盧布（約5000美元、新台幣16.6萬元）作為犯下此次襲擊的條件。

還有一名涉案者今年3月初曾從土耳其返回俄羅斯，2名男子一同住在莫斯科北部一間招待所，而他們是「10至12天前」才認識的，至於他們開到音樂廳、用來逃跑的車輛則是透過家庭關係購買。

《俄新社》指出，目前還是無法透過審訊片段，拼湊出案情中連貫的畫面，且目前完全不清楚這些人究竟有什麼聯繫、是受到什麼動機引導，才會犯下俄羅斯史上最為血腥的恐怖襲擊之一。