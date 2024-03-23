水原一平欠上億賭債　MLB圈內人揪1點質疑：大谷真的不知情？

▲大谷翔平跟前口譯員水原一平。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

大谷翔平隨行翻譯、39歲的水原一平捲入簽賭醜聞，還因涉嫌竊取大谷至少450萬美元（約新台幣1.43億元）還債，而被道奇隊開除。儘管目前各方說法都指出，大谷本人並未涉案，卻也有不少圈內人提出質疑，例如博弈公司怎麼會讓一個年收入不到50萬美元（約新台幣1600萬元）的翻譯，下注那麼多錢。

《費城詢問報》報導，美國職棒大聯盟（MLB）內部紛紛議論此次簽賭醜聞，費城人隊也產生很多疑問。例如，在大谷不知情的狀況下，一名自稱年收入不到50萬美元的翻譯，如何說服博弈公司提供數百萬美元的貸款、持續下注？其中一名消息人士更直言，「這是不可能的。」

此前，水原向美國體育媒體ESPN表示，2021年認識南加州博弈經紀人包伊爾（Mathew Bowyer）後開始簽賭，2022年底賭債已逾100萬美元（約新台幣3195萬元），在那之後更持續暴增，而他的年薪則是介於30萬（約新台幣958萬元）至50萬美元之間。

▲水原一平爆發簽賭醜聞，與先前優秀可靠的形象，形成鮮明對比。（圖／達志影像／美聯社）



此外，水原明知大谷肯定會閱讀相關報導，為什麼起初要說大谷幫自己還賭債，之後又改口？一名費城人隊球員說，「是的，很多人都說，『這傢伙（水原）真是個垃圾。』我已經學會觀望，看看這些事情會如何發展。」

曾協助球員處理財務問題的一名MLB前職員指出，即使只是幾千美元的線上匯款，都需要帳戶擁有者的多層級授權與批准。但根據報導，包伊爾至少收到2筆50萬美元以上匯款。他因此非常懷疑，就算水原跟大谷的共事關係再怎麼親密，怎麼能在大谷毫不知情的狀況下轉帳。

不過，大谷翔平委任律師事務所「Berk Brettler LLP」聲明，大谷是大規模竊盜案的受害者，也未批准水原獲取資金。ESPN也援引多名消息人士說法報導，大谷並未參與簽賭。就連包伊爾的律師也說，大谷從來沒有跟包伊爾接觸過。