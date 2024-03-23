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美媒爆水原一平「學歷造假」！　校方：沒有出席紀錄

▲▼大谷翔平與翻譯水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

▲水原一平爆出學歷造假風波。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國棒球大聯盟「二刀流」日籍球星大谷翔平的隨身翻譯水原一平爆出非法賭博醜聞，甚至涉嫌從大谷翔平的銀行帳戶轉出450萬美元（約新台幣1.44億）償還賭債，害大谷也被懷疑涉賭。如今更有美國媒體爆料，水原一平自稱畢業於加州大學河濱分校（UCR），但疑似學歷造假。

道奇隊20日宣布解雇涉及賭博與非法挪用資金的水原一平，而受害者大谷翔平也隨即透過律師發表聲明。出生於日本北海道苫小牧市的水原一平幼時移民美國，並在當地接受教育，2012年起返回日本擔任火腿隊的球團翻譯，2017年跟著大谷翔平一起赴美到天使隊，並成為大谷的隨身翻譯，去年起則一起轉籍至道奇。

▲▼大谷翔平與翻譯水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

▲水原一平沉迷非法賭博，欠下大筆賭債。（圖／達志影像／美聯社）

根據《NBC洛杉磯》報導，水原一平自稱畢業於加州大學河濱分校，然而實際與加州大學河濱分校確認後，該校發言人卻表示，「沒有水原在學校的出席紀錄，也沒有在學紀錄」也就是說，水原並非該校學生，繼涉賭風波後，再爆出學歷造假。

根據ESPN報導，水原自稱2021年開始參與非法賭博，當時他的年薪為8萬5000美元（約新台幣271萬元）。然而到2022年時他的賭債已經高達100萬美元（約新台幣3195萬元），因此自爆為此和朋友與家人借錢，沒想到之後仍繼續虧損。

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大谷翔平水原一平學歷造假美國棒球翻譯

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