水原匯1.4億還賭債！「大谷是否知情」超關鍵　專家：恐被視為共犯

▲大谷翔平與翻譯水原一平過去形影不離，如今水原卻因為涉賭被道奇開除。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

道奇隊超級巨星大谷翔平最近捲入貼身口譯員水原一平的涉賭風波，引發人們對其前途的擔憂。對此，賭博法專家羅斯（Nelson Rose）指出，若大谷知情，將被視為非法賭博的共犯。

據CBS Sports報導，大谷翔平去年與洛杉磯道奇簽下7億美元（約新台幣220億元）的10年合約後，20日在首爾海外開幕戰首度迎戰聖地牙哥教士隊。豈料，已擔任他的口譯6年多的好友水原一平，賽后卻突然向全隊坦承自己賭博成癮，而遭道奇開除。

▲據悉，水原一平竊取了大谷翔平1.4億元匯給組頭償還賭債。（圖／達志影像／美聯社）

隨後，有媒體爆料，加州男子包伊爾（Mathew Bowyer）因涉及非法體育博弈活動遭調查，但聯邦調查員（FBI）卻在匯款紀錄中赫見大谷翔平的帳戶匯了至少450萬美元（約1.4億元台幣）給包伊爾，引發外界質疑，大谷翔平是否也涉入了非法簽賭活動。

起初，大谷的發言人聲稱，大谷翔平本人並不賭博，這筆錢是用來支付水原欠下的賭債；但大谷的律師後來澄清，他們發現大谷是一起「大規模竊盜案」的受害者，水原一平也改口稱，大谷並不知道他積欠賭債，也不曾匯錢給包伊爾，而匯到組頭帳號的450萬美元，是水原從大谷帳戶竊取而來。

▲法律專家表示，大谷翔平是否知曉水原一平涉賭的行為至關重要。（圖／達志影像／美聯社）

對於水原反覆的說法，加州賭博法專家羅斯（Nelson Rose）表示，當局首先會釐清水原一平的說辭哪個才是真的，「本案牽涉了很多潛在的犯罪活動，其中還可能牽扯到聯邦法律，而在防治非法賭博以及組織犯罪的案件中，『敲詐勒索及腐敗組織法』、『反洗錢法』等法律都可能適用。」

羅斯強調，大谷在匯錢給水原或是包伊爾時，是否清楚這筆錢將被用來償還賭債非常關鍵。如果他清楚自己的這筆錢將被用在賭博相關領域，那他可能將被視為非法簽賭的共犯，「這樣情況就會變得很糟糕」，但如果這筆錢是水原竊取而來，那他就不會被視為共犯，「我想不通的是，為什麼律師不讓大家都閉嘴」。

至於美國職棒大聯盟（MLB）的規定，儘管官方允許球員、裁判、俱樂部或聯盟僱員在其他體育項目上合法下注，但MLB嚴禁球員們在棒球和壘球項目上賭博。此外，如果他們被發現非法簽賭，也將被處以禁賽至少1年。