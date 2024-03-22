日本春季甲子園開打　場邊應援團可愛正妹爆熱議

▲場邊應援團一名正妹讓不少網友驚艷。（翻自bipblog.com）

圖文／鏡週刊

日本國內棒球風氣興盛，日本年度高中棒球盛會春季甲子園，也在近期開打，除了場上緊張刺激，場邊的應援團一樣很精采，其中一名正妹，就讓不少網友驚艷。

近日在春季甲子園中，其中一場是大分的明豐高校（簡稱明豐）對決福井的敦賀氣比高校（簡稱敦賀氣比），兩隊一直僵持到9局上都沒有得分，終於在9局下，後攻的明豐打者揮出關鍵安打，最後幫明豐以1比0收下勝利。這場比賽除了場上的緊張刺激，另外場邊的應援團，成了另一個焦點。

▲網友覺得中間這名妹子很可愛。（翻自bipblog.com）

▲網友認為攝影師很會「抓重點」。（翻自bipblog.com）

其中一名應援妹子，原本還被加油棒遮住了面孔，但當加油棒拿下來的時候，不少網友都被該名正妹的真面目所吸引，紛紛稱讚：「這次這位沒有讓人失望。」、「我覺得攝影師很會，專找正妹在拍。」、「這個妹子有點像車掌小姐的味道。」雖然有一些網友標準較高，對這名妹子的美貌仍不滿足，但依然有其他網友願意支持她：「很可愛啊！」、「自然美。」

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