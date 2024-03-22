烏克蘭猛轟俄煉油廠　白宮憂「油價飆升」籲基輔快停手

▲俄羅斯梁贊一處大型煉油設施遭烏克蘭無人機重創。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

烏克蘭近日對俄羅斯石油基礎設施發動猛烈攻擊，引來華盛頓當局擔憂。知情人士透露，華府已多次敦促烏克蘭停止攻擊能源基礎設施，並警告此舉可能使全球油價飆升，且引來俄國進一步報復。

據《金融時報》報導，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭國家安全局（SBU）與國防部情報總局（GUR）便積極擴展無人機計畫，以打擊俄羅斯陸地、海上，及空中的目標。隨著莫斯科取得地面戰爭優勢，基輔加強了空襲力度，光是今年就有多達9起針對煉油廠的攻擊，使俄方產油能力下降7%，連帶影響全球油價浮動。

儘管西方正對俄羅斯石油及天然氣產業實施制裁，俄國仍是全球最重要的能源出口國之一，而今年油價已上漲近15%，達每桶85美元（約新台幣2718元），這也可能加重美國現任總統拜登的連任壓力。

此外，華府也擔心，如果烏克蘭繼續攻擊能源設施，俄羅斯將以其人之道，還治其人之身，對西方依賴的油管下手，其中包括哈薩克經俄國境內的「裏海石油管線」（Caspian Pipeline Consortium，CPC），莫斯科曾於2022年短暫將其關閉。

也有官員認為，攻擊煉油廠是基輔促使華府批准軍援的手段，先前拜登政府曾提出的600億美元援助案，因共和黨阻撓而被擱置。