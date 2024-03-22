吹頭髮一半昏倒！　女一隻手「遭吹風機燒焦」醒來被迫截肢

▲ 瑪麗吹頭髮過程中昏倒，醒來一隻手嚴重灼傷。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國南卡羅來納州發生一起意外，一名女子在家吹頭髮時突然昏倒，女友發現異狀前往查看時已經過20分鐘，而她一隻手因吹風機高溫嚴重灼傷，被迫截肢。

綜合《紐約郵報》等美媒，這名女子瑪麗（Mary Wilson）2月7日睡前在南卡詹姆斯島（James Island）的家中浴室裡吹頭髮，未料吹到一半突然昏倒在地，但吹風機仍在運轉，而她一隻手就放在吹風機上面。

經過整整20分鐘，瑪麗的女友察覺異狀前往查看，便發現她躺在地板上。瑪麗醒來後女友不斷對她說，「妳的手，妳的手」，她於是看向自己的手，但「我甚至沒意識到那是我身體的一部分，根本認不出來」。

瑪麗馬上被緊急送醫，但她一隻手三度灼傷，已經傷及骨頭，神經嚴重受損，手腕以下被迫切除。

瑪麗認為自己是因觸電昏倒，也指出吹風機不像離子夾等燙髮工具，有自動斷電的安全設計，「如果有的話，也許傷勢就不會這麼嚴重了。」

這起意外改變她的生活，在此之前她是一名寵物美容師，如今只剩一隻手，被迫放棄這項職業，也讓她體會到過去生活中的遇到的困難相比之下全都微不足道，但她還是努力保持樂觀，也正期待裝上義肢。