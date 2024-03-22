南韓罷工醫師想跳槽美國　南韓保健當局開嗆：別再做夢了！

▲部分參與罷工而面臨南韓政府吊照行政處分的住院醫師，正打算「跳槽美國」。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府2月祭出醫療改革，透過每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足與城鄉資源分配不均等問題，卻因此引發超過1萬2千名住院醫師罷工，南韓政府將透過行政處分吊扣醫師執照。如今傳出，參與罷工的醫師正準備跳槽美國；南韓保健福祉部痛批，「別做夢了！」

根據《韓聯社》，南韓保健福祉部第2次長朴敏守今（22）日在中央災難安全對策本部例行簡報會議時，針對如今醫師罷工事態，再度強調政府將從下周起，針對違反業務強制執行命令的住院醫師，開始執行吊扣醫療執照的行政處分，呼籲醫師能夠儘速回到病患身邊，完成醫師使命。

如今，有部分面臨吊扣執照的南韓醫師，準備離開韓國、跳槽前往美國取得海外醫師執照。對此，朴敏守以強烈措辭直呼「根本不可能」，呼籲這些動歪腦筋的罷工醫師別再做不切實際的春秋大夢。

朴敏守表示，「（南韓）國內醫科畢業生，若是想前往美國擔任醫師，首先必須通過美國當地3次的醫師執照考試，並接受住院醫師訓練。這些沒有美國公民權或永居權的南韓醫科畢業生，若想要從事住院醫師，則必須申請辦理J-1簽證，而在申請時必須取得母國保健當局的推薦函。」

朴敏守補充，「這些韓國學生必須取得（南韓）保健福祉部的推薦函，然而依照規定，遭到行政處分者會被排除在推薦對象名單之外。也因此，住院醫師一旦因此次罷工事態而遭到行政處分，則會被排除簽證申請對象之外，而前往美國當地從事醫師之路便會受到阻礙。」

面對政府持續採取強硬立場，大韓醫師協會透露有部分幹部和一般職員陸續遭到警方傳喚調查，痛批政府動用公權力打壓醫師，根本已經「喪失代表大韓民國政府的資格」，表示委員會將會持續抗爭，直到輪替為正常政府上台為止。

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