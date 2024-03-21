涉洩漏李善均案情報　韓國仁川警官被捕

▲已故演員李善均。（圖／路透）



文／中央社

已故韓國演員李善均去年因涉嫌吸毒遭警方調查，之後於車內輕生，藝文界要求徹查調查過程及資訊不當外洩狀況；當局表示，一名仁川警察廳所屬警官已因涉嫌外洩情報被捕。

韓聯社報導，京畿南部警察廳防腐敗、經濟犯罪搜查隊今天上午逮捕一名仁川警察廳所屬幹部級警官A某。A某涉嫌在李善均涉毒案調查期間對外洩漏相關報告。

據了解，A某並不屬於負責此案調查的毒品犯罪搜查科，而是在其他單位任職。警方逮捕A某後，已對他所在單位辦公室等處進行第2次搜查。

為避免球員兼裁判，京畿南部警察廳今年1月15日接手關於李善均案調查情報外洩的調查工作，1月22日曾就仁川警察廳毒品犯罪搜查科辦公室，以及當初報導李善均案內容相較詳細的媒體單位進行搜查。

A某已被移送至京畿南部警察廳，搜查後扣押的物品預計也將交由當局分析。警方拒絕透露正在調查的進一步資訊。

韓國媒體去年10月爆出李善均因涉毒遭警方調查消息，引發國內外媒體及社會大眾關注，李善均在2個月內接受警方3次傳喚調查的時間皆被公開，最後一次接受調查的4天後被發現陳屍在停放於公園的車內，引起輿論譁然。

韓國藝文界團體因此組成聯合會，要求查明李善均接受調查過程中，是否出現違反偵查不公開原則等警方或媒體不當做法的狀況，以避免未來再發生同樣的悲劇。