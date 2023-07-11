柯文哲「北流太監說」惹議　他酸換位置換腦袋：柯主席不認柯市長規定

▲民眾黨主席柯文哲出席網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲欲在台北流行音樂中心舉辦「KP SHOW演唱會」但遭北市府拒絕，他日前在粉絲見面會感嘆「世態炎涼」、「通常這種事由『太監』解決掉」，引發非議。民進黨立委林俊憲10日表示，柯主席不認柯市長的規定，這就是俗稱的「換了位置換了腦袋」吧！最愛喊「文官制度」的是柯文哲，最愛辱罵文官的也是柯文哲。

柯文哲說法引起藝文界不滿，而台北市長蔣萬安昨強調，柯文哲任內即對北流場地租借訂下明確規地，不能涉及政治活動，柯文哲競選辦公室來接洽時，北流也有告知。民眾黨北市議員林珍羽也致歉，她坦言，這是阿北自身比喻用詞不當，「向台北市優秀的八萬大軍道歉」。

對此，林俊憲指出，柯主席不認柯市長的規定，這就是俗稱的「換了位置換了腦袋」吧！可笑的是，政壇最愛喊SOP的是柯文哲，最會破壞SOP的也是柯文哲。最愛喊「文官制度」的是柯文哲，最愛辱罵文官的也是柯文哲。

林俊憲直言，柯文哲無時無刻處於疊加態，他可以同時處於不同立場，「但你不能說他是任何一個立場；如果追著他問要他講清楚，此時他就會鬼打牆說他不是那個意思，但也無法說清楚自己究竟想表達什麼。」

林俊憲表示，這種情形，可以稱之為「薛丁格的柯文哲」，或是「阿北的測不準原理」。量子力學本就是一門近乎玄學的學問，「智商沒有157的我們真的很難理解！」

