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紐約時報：忌憚馬斯克　台灣自建衛星網路

▲▼馬斯克（Elon Musk）,SpaceX。（圖／達志影像／美聯社）

▲「星鏈」是馬斯克太空探索科技公司所營運的衛星網路，它在該產業具主導地位。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約14日綜合外電報導

美國紐約時報今天以分析文章指出，台灣需要低軌道衛星補足脆弱的基礎網路設施，但全球主導這項服務的馬斯克在中國有著高度的商業利益，此一顧慮成為了台灣自建衛星網路的驅力。

紐約時報指出，「星鏈」（Starlink）是馬斯克（Elon Musk）太空探索科技公司（SpaceX）所營運的衛星網路，它在該產業具主導地位，而台灣正進行任何國家、甚至公司都無法做到的事：建立「星鏈」的替代品。

台灣官員不斷面臨外界提醒：通訊基礎設施必須能抵禦事態危機。台灣距中國只有128公里，中國領導人誓言，如有必要，將以武力宣示台灣是其領土一部分。

近年來，台灣不斷遭受網路攻擊之外，解放軍幾乎每天都會入侵海域和空域。

此外，台灣的基礎設施脆弱。去年連結台灣本島與馬祖的2條海底電纜斷裂，導致馬祖居民數月沒有網路可用。而自2017年以來，這類斷纜約有30次，大部分是因許多船隻拖曳的錨所造成。

烏克蘭戰爭增強了台灣領袖的脆弱感。由於烏克蘭大部分電訊系統因俄羅斯武器和網路攻擊癱瘓，烏克蘭軍方已開始依賴馬斯克的「星鏈」。

服務於工業技術研究院的廖榮皇說，「俄烏戰爭讓我們深刻反省」，「即使建造成本很高，但在特殊情況下，擁有自己的星鏈價值無限。」

SpaceX在衛星網路產業占主導地位，而馬斯克長期以來一直透過他的電動車公司特斯拉（Tesla）在中國開展商機；特斯拉在上海擁有大型工廠。台灣官員決定最好建立一個他們能掌控的衛星網路。

不過要建立一個由台灣製造、發射和導航的衛星網路，將需要數十億美元和多年的研究與測試。

SpaceX花了5年時間發射數千枚低軌道衛星，此空域比傳統通訊衛星的飛行高度要低，約自距地球160公里處開始。低軌道衛星因距地面較近，訊號傳輸速度也較一般衛星快。

馬斯克一再宣稱他的衛星網路未來幾年內將含蓋整個地球，並與陸地提供的網路服務一樣快。

馬斯克並非唯一有此想法的億萬科技富翁。亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也宣布他的低軌道衛星網路計畫。不過SpaceX已掌握半數以上的運作衛星，但亞馬遜只發射了2顆衛星。

台灣表示希望在2026年前將第1顆通訊衛星送入軌道，並在2年內送上第2顆，同時間也正開發4顆測試衛星。蔡英文總統承諾為台灣太空計畫提供13億美元，將這些測試的最佳成果，發展成完全由台灣製造和控制的衛星網路。

開發衛星網路的同時，台灣政府已就接軌現有服務達成多項協議。

去年8月，台灣與總部在盧森堡的歐洲衛星公司（SES）成為合作夥伴，它是歐洲最大的衛星營運商；去年11月，中華電信宣布與歐洲通訊衛星集團子公司Eutelsat OneWeb建立合作夥伴關係。

即使台灣在建立並營運自己的衛星網路後，這些合作夥伴關係也可以提供層層的備援機制。

服務於智庫「國防安全研究院」的曾怡碩說，「我們不能把所有雞蛋放在一個籃子裡。」「我們需要投資多個系統。」

廖榮皇表示，有40多家台灣公司正在衛星供應鏈中生產零件。

台灣製造的衛星網路不僅可提供替代通訊系統，亦可使台灣在未來幾年成為關鍵技術生產國，就像台灣在先進半導體的地位一樣。

「創未來科技」創辦人王毓駒表示，「目前我們在半導體和電子產品製造上實力雄厚，但太空是一個我們可以利用這種優勢的新行業。」

台灣面臨的挑戰之一是發射衛星的火箭費用。大多數火箭只能使用一次，且需大量燃料，這使得除最有錢的政府外，幾乎沒有人可以進行試驗，因為成本太高。

曾在改制前的國家太空中心（Taiwan Space Agency）服務10多年的陳彥升，創辦了從事火箭發射的晉陞太空科技。他表示從2005年至2016年，台灣每一顆進入太空的衛星都是在美國發射。

去年，法國阿利安太空公司（Arianespace）和SpaceX都發射了台灣研究和氣象衛星。

SpaceX幾乎已成衛星計畫必然選項，無人比它投入更多資源來開發火箭，它甚至將競爭對手的設備送上太空。像馬斯克對手貝佐斯就在去年12月表示，他的部分衛星將由未來3次的獵鷹9號運載，而獵鷹9號即是由SpaceX設計與製造。

自2018年以來，台灣一直探索取得衛星網路技術的方式，包括與SpaceX協商。但馬斯克對台灣的一項要求表示反對，也就是任何參與通訊基礎設施的外國企業，都須與持有多數股權的當地合作夥伴成立合資公司。

國防安全研究院的研究人員許智翔表示，馬斯克認為這點「完全不能接受」。SpaceX沒有回應置評請求。會談也未能建立任何合作關係。

根據「紐約時報」看到的一封信函顯示，共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）上個月聲稱，如果SpaceX不提供台灣「星鏈」服務，可能違反其向美國政府在全球範圍內提供該服務的合約。

SpaceX在社群平台X上的一篇貼文中回應，該公司遵守其所有與美國政府合約。

當台灣的數位發展部被問及與SpaceX的合作前景時，數發部在電郵中表示，它將「評估與任何衛星營運商合作的可能性」，只要該營運商「符合台灣的國家安全和資訊安全法規。」

中國是特斯拉在美國以外最大的市場，馬斯克與中國深厚的商業聯結成為台灣的顧慮。

中國政府放鬆了長期以來對外資持股的限制，並在特斯拉上海超級工廠建立前，宣布了豐厚的激勵措施。對於中國共產黨在台灣問題上的立場，馬斯克也發言支持。

國防安全研究院的曾怡碩表示：「如果我們依賴星鏈，但馬斯克因為中國壓力、因為他在中國的市場而決定中斷服務的話，那該怎麼辦？這個問題我們必須予以考量。」

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