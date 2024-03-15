抓姦直播！她1招設局套話　教練男友秒認「偷吃女學員」

▲美國一名健身教練偷吃女學員，被懷孕女友「設局」套話，吐露出軌實情。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

來自美國的拉凱兒（Raquel）懷疑另一半偷吃，於是透過廣播電台「套話」，假裝是新開幕的花店，正在舉行免費贈花活動，並且詢問男友想把禮物送給誰。未料，對方竟然不假思索、立刻說出一名陌生女性的名字，在主持人逼問下，終於在直播節目上坦承出軌。

美國脫口秀廣播節目「Mojo In the Morning」平日上午在底特律955頻道播出，他們收到拉凱兒來電求助，在聽完來龍去脈後，決定幫助這名絕望的聽眾。

拉凱表示，男友泰瑞（Terry）是私人健身教練，最近卻日益熱衷工作，還很明顯特別關心其中一名女學員，就連聽到2人將要迎接新生命的喜訊，都沒有表現出開心的樣子。她某天必須出門載大女兒，卻四處找不到汽車鑰匙，只好改開泰瑞的車，竟意外發現男友跟別人去看表演的證據，內心警鈴大作。

主持人們決定幫忙後，假裝是新開幕的花店，為了迅速打響名氣，舉辦隨機抽獎的免費贈花活動，並且詢問幸運得主泰瑞，想要把花束送給誰。他很快表示，想要把花送給蘿倫（Lauren），被問及2人關係時說，對方是自己的客戶，2人平時一起工作，還錄製了一段加油打氣的錄音。

儘管泰瑞沒有吐露太多實情，但一聽到有機會送花，首先想到的竟然不是懷孕女友，也不是其他女性親屬，這個回答已經震驚現場眾人。最後，主持人終於吐露真相，「你的女友拉凱兒一直在聽，而她剛剛聽到你送花給另外一個女人。」

泰瑞支支吾吾說不出話來，儘管一度試圖辯解，最終仍承認出軌。節目團隊將這集節目的精華片段剪輯並且分享至TikTok後，引發熱烈討論。