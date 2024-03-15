2男地鐵鬥毆「車廂內連開4槍」　乘客嚇壞趴下哭喊：這裡有嬰兒

▲2男在車廂內扭打開槍。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約地鐵傳出槍擊事件，2名男子在車廂內爆發衝突，其中一名男子突然掏槍，並且在車廂內連開4槍，嚇得其他乘客趕緊趴在角落躲藏，還有乘客驚恐大喊，「車上有嬰兒」，事件導致1人頭部中彈，正在急救中。

事件當地時間14日下午4時45分發生在紐約地鐵向北行的A號列車上，一名32歲男子在Nostrand Avenue站上車後，與36歲男乘客發生衝突，2人一言不合扭打了起來，36歲男子甚至掏出手槍並且在車廂內開槍。

▲聽到槍聲後，所有乘客全都趴下躲藏。（圖／翻攝自X）

從網路流傳影片中可看到，戴著棒球帽的36歲男子和身穿黃色上衣的32歲男子吵了起來，2人後來還在車廂內中扭打，嚇得同車廂其他乘客跑到角落躲避，過程中還可聽到一名女子哭喊「這裡有寶寶」，哀求2人不要再打了，後來36歲男子便開槍。

槍聲響起後，其他乘客嚇得驚聲尖叫，還有人拼命大喊「讓我下車、讓我下車」，所有人全都擠在一起，害怕會被流彈波及，後來32歲男子搶到了槍，36歲男子中彈倒地。

警方表示，一名32歲男子在衝突中射殺了一名36歲男子，36歲男因為頭部中彈緊急送醫，正在接受手術，目前生命情況危急，中槍者似乎同時也是發動攻擊者，2人原本應該是不相識的陌生人，尚未提出任何起訴。