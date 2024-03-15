　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2男地鐵鬥毆「車廂內連開4槍」　乘客嚇壞趴下哭喊：這裡有嬰兒

2男地鐵鬥毆「車廂內連開4槍」　乘客嚇壞趴下哭喊：這裡有嬰兒。（圖／翻攝自X）

▲2男在車廂內扭打開槍。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約地鐵傳出槍擊事件，2名男子在車廂內爆發衝突，其中一名男子突然掏槍，並且在車廂內連開4槍，嚇得其他乘客趕緊趴在角落躲藏，還有乘客驚恐大喊，「車上有嬰兒」，事件導致1人頭部中彈，正在急救中。

事件當地時間14日下午4時45分發生在紐約地鐵向北行的A號列車上，一名32歲男子在Nostrand Avenue站上車後，與36歲男乘客發生衝突，2人一言不合扭打了起來，36歲男子甚至掏出手槍並且在車廂內開槍。

2男地鐵鬥毆「車廂內連開4槍」　乘客嚇壞趴下哭喊：這裡有嬰兒。（圖／翻攝自X）

▲聽到槍聲後，所有乘客全都趴下躲藏。（圖／翻攝自X）

從網路流傳影片中可看到，戴著棒球帽的36歲男子和身穿黃色上衣的32歲男子吵了起來，2人後來還在車廂內中扭打，嚇得同車廂其他乘客跑到角落躲避，過程中還可聽到一名女子哭喊「這裡有寶寶」，哀求2人不要再打了，後來36歲男子便開槍。

槍聲響起後，其他乘客嚇得驚聲尖叫，還有人拼命大喊「讓我下車、讓我下車」，所有人全都擠在一起，害怕會被流彈波及，後來32歲男子搶到了槍，36歲男子中彈倒地。

警方表示，一名32歲男子在衝突中射殺了一名36歲男子，36歲男因為頭部中彈緊急送醫，正在接受手術，目前生命情況危急，中槍者似乎同時也是發動攻擊者，2人原本應該是不相識的陌生人，尚未提出任何起訴。

ET快訊
快訊／PEETA葛格被逮　上銬畫面曝
楊蕙如遲到又跳針　法官斥：安靜啦！這裡不是菜市場
波音787劇烈下墜　空服員誤觸駕駛座開關
快訊／麥當勞全台大當機！　業者：搶修中
福原愛臉變了！嬰兒肥消失暴瘦憔悴…表情冷淡日網認不出
快訊／麥當勞「大當機」！　網友哀號
快訊／韓國瑜出大包！議程全亂掉　3綠委到場要質詢已宣布休息
便宜機票來了！　KKday清倉開搶
知名連鎖火鍋店砧板「整塊發霉」　恐怖畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

彩券放床頭櫃3個月　女檢查發現中9千萬大獎嗨爆：當場叫出來

相信媽媽是吸血鬼　男用「木樁刺破喉嚨」殺人：她常在晚上咬我

預產期只剩下幾周　懷孕女師才傳簡訊給丈夫突「在教室暴斃」

房事不合想離婚　男回家發現「床上躺裸女」傻：妻子找閨蜜幫忙

手機發現老公外遇4年「還傳給她性病」　人妻超狂報復被讚爆

結婚19年尪突然刺青　人妻「仔細看圖案」抓包：和女同事搞外遇

2男地鐵鬥毆「車廂內連開4槍」　乘客嚇壞趴下哭喊：這裡有嬰兒

澳本聰跌落神壇！行騙幣圈8年　法院打臉：比特幣之父不是他

快訊／通報者看錯！　日政府澄清：自衛隊直升機墜機是烏龍一場

波音787急墜多人拋飛濺血　初步調查：誤觸駕駛座開關

工程師不治...叼菸惡男爆神隱　媽認屍忍悲：眼淚別掉他身上

大學情侶產女竟棄置果園　雙雙抵殯儀館見無緣女兒

車銀優《美好世界》簡直全能打工人　帥度讓金南珠憂：該怎麼同框

陸元琪因有刺青遭電視台退貨　無奈浪費時間..嘆：不是很尊重我

騎單車鑽車陣捲大車輪下　男滾地2圈...命大起身走了

外送員送餐...柴汪1聲代簽收　傳訊給飼主「狗有接到」萌翻

迪麗熱巴春晚「摔到骨裂」！　受傷沒人發現...秒站起敬業跳完

ELLA情人節揪老公：性福一下♥　小腰果遭嫌重..她怒喊「網友別這樣」

男苦練8年投籃機花逾10萬元　超狂手速1秒進2球！分數破千

70萬人瘋搶IU演唱會！她曝搶票技巧順利買到

2男地鐵鬥毆「車廂內連開4槍」　乘客嚇壞趴下哭喊：這裡有嬰兒

澳本聰跌落神壇！行騙幣圈8年　法院打臉：比特幣之父不是他

快訊／通報者看錯！　日政府澄清：自衛隊直升機墜機是烏龍一場

波音787急墜多人拋飛濺血　初步調查：誤觸駕駛座開關

抓姦直播！她1招設局套話　教練男友秒認「偷吃女學員」

美小鎮「砸1580萬蓋沙丘」保護濱海房屋　完工3天泡湯了

普丁選後下一步？　學者預測「下令第2波動員」試探北約底線

大谷妻真面目曝光！　美國粉絲驚嘆：好險不是名模

彩券放床頭櫃3個月　女檢查發現中9千萬大獎嗨爆：當場叫出來

大谷妻「超萌燦笑」網融化！　田中真美子過往採訪畫面曝

觸控螢幕大廠創為精密4月8日掛牌　今日起競拍

台南社會局啟動三項行動　即刻守護兒少受照顧權益

抓包罐頭有加水！傲嬌貓「瞇眼鄙視」　撇頭堅決拒吃：拿走開

上銬畫面曝！PEETA葛格涉持麻喊：不知誰放的　被帶回調查

台積電110%漲幅太大、太快　看多法人也開始緊張

驢肉火燒沒有驢！ 「無牌作坊」用母豬肉加香膏矇混成「致富祕訣」

畢書盡臉小腿又細　私下「真實身材」曝光！　

2男地鐵鬥毆「車廂內連開4槍」　乘客嚇壞趴下哭喊：這裡有嬰兒

SCFI連跌五周　美西線出現3千以下、美東線出現4千以下運價　

百元鈔「驚見泰國符咒」怕爆　真實用途曝光！內行：我也有1張

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

鄰居家傳槍響！他好奇一看瞬間爆頭慘死

凱特王妃失蹤逾2個月　威廉王子爆出軌

大谷妻「撞臉婆婆」？日網友挖出激似照

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

大谷妻採訪畫面曝！　超萌燦笑網融化

巴黎世家推透明膠帶手環　網紅：你會戴？

道奇官宣！　發2人合照：大谷與他的妻子

大谷妻真面目曝光　美國粉絲：好險不是名模

即／馬斯克「SpaceX星艦」第三度試射成功

菲警突襲詐騙中心救奴工 現場發現近900人含3台人

美航波音777輪胎爆裂　緊急降落

大谷公開愛妻照　右邊2男成亮點

即／日自衛隊墜機「烏龍一場」！政府急澄清

拜登：反對美鋼賣給新日鐵

更多熱門

相關新聞

深夜不開頭燈拒攔檢！警開10槍惡另跑了

深夜不開頭燈拒攔檢！警開10槍惡另跑了

南投警方14日晚間在南崗工業區執行巡邏勤務時，發現1輛白色自小客車行駛時，沒有開燈、形跡可疑，員警上前盤查時，該車不但不配合受檢，還按喇叭挑釁後加速逃逸；員警驅車尾隨追上，該車駕駛竟又加速衝撞員警，警方見情況急迫、連開10槍企圖制止，不過該車隨即逃逸，警方目前已尋獲遭棄置之車輛，正積極查緝中。

抓姦直播！她1招套話　男友認偷吃

抓姦直播！她1招套話　男友認偷吃

小鎮1580萬蓋沙丘保護房屋　3天全泡湯

小鎮1580萬蓋沙丘保護房屋　3天全泡湯

彩券放床頭櫃3個月　女發現中9千萬大獎

彩券放床頭櫃3個月　女發現中9千萬大獎

相信媽媽是吸血鬼　男用木樁刺破喉嚨殺人

相信媽媽是吸血鬼　男用木樁刺破喉嚨殺人

關鍵字：

紐約地鐵開槍布魯克林Nostrand Avenue北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／大谷翔平PO「1女緊貼」合照！網確認是她

韓韶禧、柳俊烈驚爆熱戀！

即／「PEETA葛格」健身房抽屜放大麻遭逮

大谷出發韓國PO動態愛妻首度亮相

高中妹喊「沒有壞壞過」卻長菜花！醫一問太衝擊

快訊／福原愛：我與江先生達成和解！

鄰居家傳槍響！他好奇一看瞬間爆頭慘死

台南男坐咖啡廳一整天　暴斃椅子上

「轉職1行業」一定買得到房！很多同事30歲才入行

00939下周三掛牌壓力大？　今淨值首見跌破發行價

Fed終於放鴿！　7金控準備發威

486先生不買00940：我白癡嗎？　1觀點全場贊同

龍年首次天赦日效力特別強！做1事好運擋不住

凱凱生母背景曝！凌虐男友新歡遭通緝

恐怖校園霸凌！13歲國中生遭「鐵鍬打爛臉」亡

更多

最夯影音

更多
工程師不治...叼菸惡男爆神隱　媽認屍忍悲：眼淚別掉他身上

工程師不治...叼菸惡男爆神隱　媽認屍忍悲：眼淚別掉他身上
大學情侶產女竟棄置果園　雙雙抵殯儀館見無緣女兒

大學情侶產女竟棄置果園　雙雙抵殯儀館見無緣女兒

車銀優《美好世界》簡直全能打工人　帥度讓金南珠憂：該怎麼同框

車銀優《美好世界》簡直全能打工人　帥度讓金南珠憂：該怎麼同框

陸元琪因有刺青遭電視台退貨　無奈浪費時間..嘆：不是很尊重我

陸元琪因有刺青遭電視台退貨　無奈浪費時間..嘆：不是很尊重我

騎單車鑽車陣捲大車輪下　男滾地2圈...命大起身走了

騎單車鑽車陣捲大車輪下　男滾地2圈...命大起身走了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面