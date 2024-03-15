17歲少女被惡男綁架「強迫做愛換自由」　恐怖凌虐6天獲救

▲警方救出一名被囚禁少女。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名26歲男子被控綁架17歲少女，並且帶回家中扣為性奴，強迫少女與他發生關係將近1周，少女成功逃脫後，跑到當地一間店家中求救。警方目前已將26歲男子逮捕。

聖伯納迪諾郡(San Bernardino)警方表示，26歲男子杜魯索(Zackary Dourousseau)因為在大熊湖市(Big Bear Lake)家中囚禁一名17歲少女，於7日被捕，被指控綁架、非法監禁和性侵罪。

警方表示，杜魯索1日晚間8時開車接到17歲少女後，便把對方載到自己家中囚禁，威脅對方要和自己發生性關係，以換取自由，少女被囚禁的6天內每天只能獲得很少的食物和水，同時被灌了很多酒。

後來杜魯索強迫少女開車載他去鎮上店家工作，並且在上班期間把少女關在車上，少女才找到機會逃脫，後來闖進當地一間店家中求救。商店員工表示，少女走進來說自己遭到綁架，「她看起來很疲累，天氣明明很冷，身上卻沒有足夠的衣服，雖然她沒有分享太多細節，但很明顯看得出來事情不太對勁」。

警方沒有對外透露少女與杜魯索的關係，杜魯索被關押在拘留中心，預計下周將在聖伯納迪諾郡法院出庭，被指控的相關罪名如果成立，將有可能被判最高15年刑期。