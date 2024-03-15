選錯科系恐葬送錢途！美研究曝「薪情最高科系」：畢業年收就破百

▲研究顯示，大學選讀的科系將影響收入的多寡，其中投身商科和STEM領域者薪水最高。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

升學時所選的科系，往往與未來職涯發展息息相關，更可能影響出社會後的收入多寡。美國最新研究指出，從事商科或與STEM領域（科學、技術、工程和數學）相關工作的大學畢業生，薪水是所有領域中最高的；而薪水最低的科系則是幼教系。

喬治城大學教育與勞動力中心最新研究發現，工作者的學歷與其收入高低呈正相關，擁有高中學歷的人，一生中的平均收入通常只有160萬美元（約新台幣5千萬元），但擁有大學學歷者的平均收入則可提升至280萬美元（約新台幣89萬元）。

不過，從某種意義上來說，大學修讀什麼科系的決定，其實比決定是否上大學來得更重要。從整個就業生涯來看，高中畢業生和大學畢業生的平均薪資大約只有80萬美元（約新台幣2500萬元），但不同科系畢業生之間的平均薪資差距更大，最高與最低的領域差距居然高達340萬美元（約新台幣1億元）。

報告指出，大學中「錢途」最好的2個科系，分別是商科以及與STEM（科學、技術、工程和數學）領域相關的行業。畢業後投身商業、健康、科學、技術、工程和數學領域的大學生，一入行的平均年收入就可達3.7萬美元（約新台幣117萬元）。

相比之下，收入最低的10個行業分別是幼兒教育、人類社會與社區組織服務、藝術、社工、教育、視覺與表演藝術、神學、基礎教育、戲劇藝術，以及家庭和社區服務工作，其中幼教系畢業生的薪水最低。